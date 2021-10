Die letzte Oktoberwoche bringt ganz nach stürmisch-herbstlicher Manier einige Turbulenzen mit sich. Welche Sternzeichen diese aufkommende Energie für sich nutzen und eine besonders tolle Woche erleben werden, erfährst du hier.

Die Saison der Waage neigt sich dem Ende zu. Mars wechselt in das Zeichen des Skorpions und Merkur schließt sich an und stattet uns mit enormer Durchsetzungsfähigkeit aus. Durch das Ende des rückläufigen Merkurs, der zu Unausgeglichenheit und leichter Reizbarkeit führte, gewinnen wir unsere innere Ruhe zurück und starten ausgeglichen in die neue Woche.

Der abnehmende Mond trägt ebenfalls dazu bei, dass wir uns jetzt besonders auf uns selbst fokussieren. Trotzdem sehen die Konstellationen unseres Universums einige Turbulenzen und Veränderung vor. Sperre dich nicht vor diesen, lasse sie zu. Veränderungen können Angst machen, aber auch positive Entwicklungen mit sich bringen. Drei Sternzeichen fällt es laut Horoskop besonders leicht, die Mitte zu wahren.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 25. Bis 31. Oktober

Steinbock

Die neue Woche bringt einige Hindernisse für den Steinbock mit. Anstatt zu resignieren, nimmst du diese aber dankend an, denn jetzt kannst du dich beweisen und über dich hinauswachsen. Venus hat dein Zeichen erreicht und regt dich an, an zwischenmenschlichen Beziehungen zu arbeiten. Normalerweise neigst du dazu, deine:n Partner:in verändern zu wollen oder dich zurückzuziehen, sobald es kompliziert wird. Pluto ermutigt dich jetzt dazu, Bindungen zuzulassen, auch wenn sie mit Veränderung einhergehen. Laut Horoskop bist du diese Woche besonders aufgeschlossen und kommunikativ. Neue Kontakte und inspirierende Gespräche kurbeln deine Fantasie an. Lass ihr freien Lauf, du wirst dafür belohnt werden.

Wassermann

Wassermänner können sich auf die kommende Woche freuen. Denn diese steht ganz im Zeichen der Liebe. Die günstige Konstellation von Venus und Jupiter setzt die Schmetterlinge in deinem Bauch frei. Sowohl die Beziehungsmenschen, als auch die Singles unter uns werden davon profitieren und den einen oder anderen Höhenflug erleben. Wassermänner sind individuell und kombinieren viele Ambivalenzen in ihrer Persönlichkeit. Jupiter und Saturn stehen diese Woche in deinem Zeichen und bringen dein Naturell ganz besonders hervor. Wichtig ist jetzt, dass du dich auf dein Inneres besinnst. Es wird dir diese Woche helfen, herauszufinden, was dein Weg ist, und sich offenbarende Chancen wahrzunehmen.

Jungfrau

Jungfrauen werden diese Woche dazu angeregt, sich mit ihrem Innenleben zu beschäftigen. Du bist jetzt mutig genug, verstaute Zweifel und Ängste hervorzuholen, damit du sie ein für allemal hinter dir lassen kannst. Der Mondknoten, der dich an frühere Verunsicherungen erinnert, hilft dir, dein Selbstvertrauen aufzubauen. Von dem neu gewonnenen Vertrauen profitieren auch Liebesbeziehungen und Freundschaften. Venus und Sonne stehen besonders gut zu deinem Zeichen und statten dich mit Optimismus und Energie aus. Geh raus in die Natur und lade deine Akkus auf, das wird dir guttun.

