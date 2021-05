Manchmal helfen Taten, manchmal ein veränderter Blick auf die Welt. Folgende Sternzeichen können derzeit von einem Perspektivwechsel besonders profitieren.

21. Mai: Diesen Sternzeichen kann jetzt ein Perspektivwechsel weiterhelfen

Es kann immer mal vorkommen, dass wir uns verrennen und in eine Sackgasse geraten. Manchmal geht dem eine Phase voraus, in der wir unseren Blick allzu fokussiert auf eine oder ein paar wenige Elemente unseres Lebens gerichtet haben: Berufliche Ziele, "Couple goals", Selbstoptimierung. Natürlich kann so ein Tunnelblick zeitweise sinnvoll, gut und nötig sein, uns voranbringen und vor zu vielen Informationen und Belastung schützen. Doch spätestens, wenn wir uns in einer Sackgasse wiederfinden, ist der Moment gekommen, uns bewusst umzuschauen, (neu) zu orientieren und eine andere Perspektive einzunehmen. Folgende Sternzeichen mögen sich derzeit zwar nicht unbedingt in so einer Tunnelblick-Sackgassen-Situation befinden. Dennoch empfehlen ihnen die Sterne nun einen Perspektivwechsel.

Fische

Fische laufen derzeit Gefahr, sich im Außen zu verlieren und zu viel Gefühl und Energie in Dinge zu investieren, die sie weitaus weniger betreffen, als sie meinen. Zumal sie sie auch nicht ändern können. Die Sterne raten dem Wasserzeichen daher, sich auf sich selbst zu konzentrieren und im eigenen Wirkungskreis zu bleiben. Der Blick in den Spiegel offenbart Fischen nun mehr Hilfreiches als der aus dem Fenster. Bildlich gesprochen.

Zwillinge

Zwillingen legen die Sterne jetzt nahe, zur Abwechslung mehr ihrem Gefühl zu vertrauen als ihrem Verstand. Wie sieht das Herz die Dinge, ist nun die Frage, die wesentliche Entdeckungen zutage fördern und ein echtes Stück weiterbringen kann. Kleiner Tipp: Vielleicht hilft es, in einem ruhigen Moment die Augen zu schließen, um die Antwort des Herzens hören zu können.

Löwe

Dem Löwen raten die Sterne nun mit einigem Nachdruck, sich in die Situation seiner Mitmenschen zu versetzen und sich selbst aus ihren Augen zu betrachten. Was sehen wohl andere in mir? Wen sehen wohl andere in mir? Stimmt das Bild, das ich abgebe, mit dem überein, was ich darstellen möchte? Vor allem Kommunikationsplanet Merkur empfiehlt dabei zu bedenken: Erfolg und Makellosigkeit provozieren bei den meisten Menschen Neid. Genügsamkeit und Unperfektheit bringen uns Sympathie.