Vielleicht liegt ein sehr essenzieller Bestandteil unseres Lebens darin, Fehler zu begehen und daran zu wachsen. Das würde zumindest erklären, warum wir immer wieder welche machen –sofern wir denn etwas wagen – und uns womöglich auch ein bisschen damit versöhnen.

Bei manchen Wagnissen begegnen uns sicherlich mehr Stolpersteine als bei anderen. So gibt es etwa in menschlichen Beziehungen gefühlt unendlich viele Dinge, die wir falsch machen können: Zu hohe Ansprüche an andere stellen oder zu niedrige. Zu viel Nähe einfordern oder nicht genug zulassen. Zu sehr auf Stimmungen und Gefühle eingehen oder zu wenig. Wie man's macht, macht man's nicht perfekt. Und das ist auch gut so. Denn genau wie überall im Leben sind auch in unseren Beziehungen – seien es Freundschaften, Partnerschaften oder verwandtschaftliche Verhältnisse – Fehler, die wir machen, Chancen, um etwas zu lernen und klüger zu werden. Im Idealfall gemeinsam mit den Menschen, die uns dazu gebracht haben, dieses Wagnis einzugehen. Davon abgesehen sind Beziehungsfehler zu noch etwas gut: So gibt es kaum einen besseren Beweis für Zuneigung, Sympathie, Liebe und Charakterstärke, als einer Person verzeihen zu können ...

Welchen Fauxpas deine Liebsten dir laut Sternzeichen typischerweise nachsehen müssen, erfährst du in unserer Galerie.

