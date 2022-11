von Mara Rehfisch Sie sollen mentale Kraft schenken, dich auf deinem Weg begleiten oder dich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen unterstützen – Seelentiere. Welches spirituelle Wesen ist für dein Sternzeichen bestimmt?

Einen unsichtbaren Weggefährten haben, der uns durch den Alltag begleitet, uns Kraft schenkt und uns dabei hilft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern – klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Schenkt man dem Schamanismus Glauben, gibt es diese Tiere, auch genannt “Spirit Animal“. Laut dieser spirituellen Bewegung steht das Seelentier für eine Art geistigen Wegweiser, der uns in unterschiedlichen Lebenssituationen zur Seite steht und uns beschützt.

Widder: Falke

Aufgrund seiner enormen Geschwindigkeit ist der Falke ein gefürchteter Jäger und der Inbegriff von Schnelligkeit und Kraft. Im Sturzflug kann er bis zu 250 km/h erreichen und gilt somit als schnellstes Tier der Welt – ein wahres Krafttier, welches aufgrund seines scharfsinnigen Instinkts dem Feuerzeichen Widder zugeordnet wird.

Bei der Jagd muss der Falke nämlich binnen Sekunden abwägen, ob sich der Sturzflug lohnt oder ob er lieber abgebrochen werden sollte. Die Botschaft dahinter ist, dass der Widder sich bei seinem Handeln immer auf das Bauchgefühl verlassen sollte. Die ersten Impulse hinsichtlich bestimmter Situationen, die das Sternzeichen binnen Sekunden analysieren kann, sind meist die richtigen. Also vertrau deiner Intuition. Zusammen mit deinem Seelentier ist sie deine treuste Weggefährtin.

Fische: Wolf

Der ist Wolf ist äußerst anpassungsfähiges Raubtier und gilt als sehr mächtiges schamanisches Krafttier, welches dem Tierkreiszeichen Fische zugeordnet wird. Das starke, für Individualismus stehende Tier hilft dir dabei, deine innere Stärke zu entflammen, wenn es darum geht, deine Visionen zu verwirklichen.

Ohnehin fällt es dir nicht schwer, deine Ziele im Leben ambitioniert anzugehen, doch manchmal stehen dir deine Selbstzweifel im Weg. Durch dein Krafttier wird deine selbstsichere Seite und deine Souveränität aktiviert und gestärkt. Solltest du also einen Ratgeber in schwierigen Situationen brauchen – denke an dein Schutztier, den Wolf.

verwendete Quellen: zodiacstory.com