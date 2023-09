Der Herbstbeginn steht vor der Tür und damit auch ein Zeichenwechsel. Welche Sternzeichen eine besonders glückliche letzte Sommerwoche haben werden, erfährst du hier.

Am Montag, dem 18.9., starten wir in die letzte Sommerwoche. Am kommenden Wochenende beginnt schon der Herbst und wird astronomisch mit dem Wechsel der Sonne von der geerdeten Jungfrau in die kreative und aufgeschlossene Waage eingeläutet. Wie sich das auf die Sternzeichen auswirkt und welche sich ganz besonders auf den Beginn der neuen Jahreszeit freuen dürfen, liest du hier:

Drei Sternzeichen, die ab dem 18.9. richtig durchstarten

Widder

Die Sonne in der Waage versorgt den Widder mit guter Laune und frischer Energie. Hochmotiviert startest du in die neue Woche und steckst mit deiner Power auch deine Mitmenschen an. Du fühlst dich fit, bist super aktiv und strahlst vor Selbstbewusstsein. Das könnte auch die eine oder andere interessante Begegnung mit sich bringen. Sowohl im Job als auch privat stehen dir ab dem 18.9. alle Türen offen.

Waage

Wie könnte es anders sein, stehen die Sterne mit der Sonne im eigenen Zeichen für die Waage besonders gut. Du gehst gestärkt und voller Tatendrang in deine Geburtstagssaison, wobei vor allem Mars die nötige Energie liefert. Ganz besonders viele Sympathiepunkte sammelst du nächste Woche aber auch durch dein Talent, zu moderieren und zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln. Von deiner Dynamik und Begeisterungsfähigkeit lässt sich dein Umfeld nur zu gern anstecken. Und sogar für das Herz könnte etwas dabei sein: Venus hält ihre Hand über dein Liebesglück.

Schütze

Schützen sind in der kommenden Woche auf Erfolgskurs: Mit jeder Menge Durchsetzungskraft und Ehrgeiz stehst du für deine Interessen ein. Das zahlt sich aus, und du kommst deinen Zielen ein großes Stück näher. Du liebst es, zu zeigen, was in dir steckt, und dein Selbstbewusstsein scheint grenzenlos. Mit Mars, Venus und der Sonne um dich herum genießt du das Beisammensein mit Menschen, bei denen du ganz authentisch du selbst sein kannst. Damit es dir richtig gut geht, brauchst du Austausch und Bewegung. Und das am liebsten in Kombination. Bei deiner Power ergibt sich nächste Woche dafür möglicherweise die eine oder andere Gelegenheit.

Verwendete Quelle: Brigitte-Horoskop