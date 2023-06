Neue Woche, neues Glück? Ja! Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen, denn die Sterne meinen es laut Horoskop in der kommenden Woche besonders gut mit ihnen.

Die Sonne lacht, der blaue Himmel strahlt. Das sorgt bei uns allen für frische Energie, Lebensfreude und gute Vibes. Doch nicht nur das, auch die Sterne halten für einige Sternzeichen besonders glückliche Tage bereit. Doch wer darf sich laut Horoskop auf eine tolle Woche ab dem 12.6. freuen?

Drei Sternzeichen profitieren besonders von den Sternenkonstellationen

Widder

Sonne, Mars, Merkur und Venus stehen günstig für Widder und verleihen dem Zeichen Power, Energie, ganz viel Zuversicht und Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten. Du fühlst dich inspiriert und dank Venus sprühst du nur so vor Charme, der auch andere auf dich aufmerksam macht. Sowohl im Job als auch in der Freizeit ziehst du Menschen fast magisch an. The stage is yours! Aber nicht vergessen: Auch deine Kräfte sind nicht unendlich. Gönn dir ab und an auch ein wenig Zeit, um aufzutanken und zur Ruhe zu kommen.

Zwilling

Dein Motto diese Woche: lieber Klotzen statt Kleckern. Die Sterne sind jetzt vereint an deiner Seite. Venus, Sonne, Merkur und Mars – sie alle belohnen dich auf ihre Art: Venus mit Liebe, Merkur hat ein Auge auf deine Finanzen geworfen und die Sonne lässt deine Talente strahlen. Ein wichtiger Tag für dich in der kommenden Woche ist der Sonntag. Denn dann wechselt der Neumond in dein Zeichen. Die perfekte Gelegenheit für einen Neustart. Die passende Energie und Power hast du – also auf ins neue Glück.

Löwe

Auch wenn Jupiter versucht, dir gerade ein Bein zu stellen, Löwen sind jetzt nicht aufzuhalten. Dank Sonne im Sextil strotzt du vor Selbstbewusstsein, fühlst dich selbstsicher und lässt dich so schnell nicht aus der Bahn werfen. Dich kann wirklich niemand aufhalten, auch Jupiter nicht. Solltest du gerade auf neuen Ideen oder Projekten herumdenken, dann bietet sich auch für dich am Sonntag die perfekte Gelegenheit, mit dem Neumond durchzustarten. Volle Kraft voraus!