Und schon sind wir in der ersten Juli-Woche gelandet. Welche Sternzeichen besonders gut in den neuen Monat starten, verraten wird dir hier.

Alles neu am Montag: Wir starten in eine frische Woche, die erste im Juli und die hat es kosmisch auch ganz schön in sich. Denn am 3. Juli erreicht der aktuelle Mondzyklus seinen Höhepunkt und seine Halbzeit – es ist Vollmond und damit die beste Zeit, deine Wünsche und Visionen für die Zukunft zu manifestieren.

Welche Sternzeichen besonders gut in die kommende Woche starten und sich auf eine rundum energiegeladene und produktive Zeit freuen dürfen, liest du hier.

Für diese Sternzeichen läuft die Woche ab dem 3.Juli rundum gut

Widder

Auf Widder wartet eine erfolgreiche Woche. Sowohl im Job, aber auch in der Liebe ist einiges möglich. Energieplanet Mars und Liebesgöttin Venus haben es sich an deiner Seite bequem gemacht und sorgen für beste Aussichten. Eigeninitiative und Motivation bringen dich vorwärts und du glänzt mit jeder Menge Power im Job. Doch nicht nur dort. Auch anderen Menschen fällst du mit deiner positiven Energie auf. Es könnte zu einer Begegnung kommen, die dein Leben verändert und Singles haben die Chance ihre:n Lebenspartner:in zu finden. Also: Augen offen halten, für die Person, die Venus für dich auserkoren hat.

Schütze

Auch für Schützen läuft der neue Monat richtig gut an, denn auch hier stehen Venus und Mars günstig. Jetzt lösen sich Probleme fast von allein und auch neue Herausforderungen können dich nicht aus der Ruhe bringe, zumindest dann, wenn du dir nicht zu viel auflädst. Venus macht dich unternehmungslustig und neugierig auf neue Abenteuer. Diese Woche ist wie für dich gemacht. Lass sie einfach laufen und genieße den Flow.

Stier

Der Juli startet ganz entspannt für den Stier. Sonne, Merkur, Jupiter und Saturn machen es dir in dieser Woche richtig angenehm und du kannst dich auf entspannte Tage voller innerer Fülle und Zufriedenheit freuen. Doch auch für Neues schickt das Universum unterstützende Energien. Du brütest schon länger über einer Idee, bist bis jetzt aber noch nicht in die Umsetzung gekommen? Dann ist nun der passende Moment, sie zu realisieren. Unterstützung erhältst du dabei von Uranus und Merkur, aber auch dem Vollmond am 3.7., der für Wachstum und Wünsche steht, die man erreichen möchte. Wovon träumst du noch?