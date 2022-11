Einige Sternzeichen sind laut Horoskop besonders einfühlsam, liebenswert und empathisch. Welche drei das größte Herz von allen besitzen, liest du hier.

Ein großes Herz – Das wird oftmals Menschen zugeschrieben, die mit offenen Augen durch die Welt gehen, ihre Mitmenschen wahrnehmen und sehr sensibel auf ihr Umfeld reagieren.

Meist besitzen sie ein ausgezeichnetes Gespür für die Emotionen ihres Gegenübers, sind empathisch und sozial engagiert. Kein Wunder, dass diese Menschen everybody's darling sind. Ihre feinfühlige Art macht sie einfach zu Meister:innen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Welche drei Sternzeichen das größte Herz von allen haben, verrät das Horoskop.

Horoskop: Diese drei Sternzeichen haben das größte Herz

Fische

Das Wasserzeichen ist für sein Einfühlungsvermögen, seine Hilfsbereitschaft und Feinfühligkeit bekannt. Es gibt kaum ein Tierkreiszeichen, das so viel Tiefgang besitzt. An Oberflächlichkeiten halten sich Fische nicht lang auf. Small Talk ist auch nicht ihr Ding. Sitzt du einem Menschen mit dem Sternzeichen gegenüber, kannst du dir sicher sein, dass er:sie direkt in dein Innerstes hineinschaut, dir zuhört und sich wirklich für dich interessiert. Gespräche werden dann ganz schnell sehr tief und es kann vorkommen, dass du plötzliche Dinge erzählst, die sonst niemand weiß. Das mag auch ein Grund dafür sein, warum Fische so beliebt sind und meist viele Freund:innen haben.

Stier

Das Erdzeichen zeichnet sich durch Warmherzigkeit, Güte und Ausgeglichenheit aus. Mit seiner bodenständigen und empathischen Art ist der Stier in jeder zwischenmenschlichen Beziehung absolut zuverlässig – egal ob in einer Freundschaft oder Partnerschaft. Brauchst du jemanden zum Reden? Dann kannst du sicher sein, dass der Stier keine Mühe scheuen wird, um für dich da zu sein. Seine ruhige Ausstrahlung und der realistische – teilweise fast analytische – Blick auf Sachverhalte machen ihn zu einem hilfreichen Ratgeber. Für jede noch so aussichtslos erscheinende Situation findet der Stier eine Lösung. Mit einem Stier an deiner Seite weißt du, dass du jemanden hast, auf den du zählen kannst.

Krebs

Der Krebs hat eine sehr dünne Haut, durch die alle Emotionen – auch die Sorgen und Probleme seines Umfelds – direkt durchsickern. Das Motto des Sternzeichens ist "fühlen", weshalb Krebs-Menschen auch ein äußerst mitfühlender, fürsorglicher und gefühlvoller Charakter nachgesagt wird. Der Krebs möchte immer und überall helfen, kann er das allerdings nicht, macht ihn das schnell traurig. Ihm fällt es schwer, sich abzugrenzen und zu akzeptieren, dass er nicht die ganze Welt retten kann. Trotzdem zeichnet sich das Tierkreiszeichen durch Idealismus und Tatendrang aus. Es gibt kaum jemanden, der so schnell zur Stelle ist, wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt. Menschen mit dem Sternzeichen haben ein riesiges Herz und setzen sich für die Schwächeren ein.