Wochenendhoroskop Drei Sternzeichen starten bestens ab 15.9. ins Wochenende

Endliche Wochenende (fast)! Für welche Sternzeichen das Universum besonders schöne Stunden bereithält, liest du hier.

Am 15. September starten wir nicht nur ins Wochenende, sondern mit dem Neumond auch in einen neuen Mondzyklus. Und auch Merkur, der Planet der Kommunikation und des Verstands, wird wieder direktläufig, wodurch die kommenden Tage endlich wieder etwas ruhiger werden und die Leichtigkeit kehrt an den wunderbar lauen Spätsommertagen wieder in unser Leben zurück.

Durch den Neumond in der geerdeten Jungfrau bietet sich uns aber auch wieder eine tolle Gelegenheit, uns einmal mehr zu fragen, was wir uns für die Zukunft wünschen. Und diese Wünsche dürfen gern am Freitag manifestiert und ins Universum gegeben werden, um dann aufgeräumt, ganz bei uns selbst und freudig ins Wochenende starten zu können.

Drei Sternzeichen haben ab dem 15.9. ganz besonders schöne Tage

Zwillinge

Der rückläufige Merkur hat dem Zwilling ganz schön zu schaffen gemacht und alte Glaubenssätze und Familienthemen an die Oberfläche geholt. Doch nun bietet sich mit dem Neumond ein guter Zeitpunkt, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Das Wochenende steht für Zwillinge daher ganz im Zeichen von Neuausrichtung und Verwurzelung und ist so auch ein Neustart, der zu innerem Frieden und Leichtigkeit führt.

Löwe

Löwen dürfen sich auf ein wunderbar kraftvolles Wochenende mit ganz viel Energie freuen, denn Venus, der Planet der Liebe, boostet dein Selbstvertrauen. Diese Lebenslust spüren auch andere und lassen sich anstecken, sodass du mit deiner Ausstrahlung neue Bekanntschaften in deinen Bann ziehst, aus denen vielleicht sogar mehr werden könnte. So oder so, genieße die Aufmerksamkeit und speichere diese tolle Energie ganz tief in dir ab.

Jungfrau

Jungfrauen gelingt es am Wochenende unterstützt durch den Neumond im eigenen Zeichen sich wieder mehr auf das zu besinnen, was ihnen in ihrem Leben fehlt, was sie sich wünschen und was ihnen wieder mehr Freude und Spaß in den Alltag holt. Und damit kann auch am Wochenende direkt gestartet werden, wenn du deinen Perfektionismus einmal hinten anstellst und nur die Energie fließen lässt, sind das gute Aussichten für einen tollen Herbst.

Quelle: Brigitte Horoskop