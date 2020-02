Horoskop: Für 3 Sternzeichen wird der 29. Februar ein Glückstag

Einige Leute verfluchen den 29. Februar dieses Jahr besonders, schließlich müssen wir "seinetwegen" ganze vier Tage mehr arbeiten als sonst (kurze Erklärung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Der Tag selbst fällt zwar auf einen Samstag, aber da das Jahr an einem Mittwoch begonnen hat, haben wir durch das Schaltjahr einen zusätzlichen Freitag; das in Verbindung mit dem 3. Oktober, 31. Oktober und 26. Dezember, die auf einen Samstag fallen, haben Arbeitnehmer vier Tage mehr zu arbeiten). Den Kosmos interessieren solche Befindlichkeiten allerdings herzlich wenig, für ihn ist der 29. Februar sowieso ein Tag wie jeder andere, an dem die Planeten friedlich ihre Bahnen ziehen, ein paar Sterne verglühen, andere neu entstehen und manche Sternzeichen glücklicher dastehen als andere. Wem der diesjährige 29. Februar besonders viel Glück bringt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diesen Sternzeichen bringt der 29. Februar am meisten Glück

Steinbock

Eigentlich sind Steinböcke ja der Auffassung, man müsse sich sein Glück verdienen. Doch passend zu der erschöpften Verfassung, in der sich das Erdzeichen gerade befindet, belehrt ihn das Universum am Samstag eines Besseren – indem es sich eine Sache, die den Steinbock schon seit einer Weile belastet, einfach von selbst erledigen lässt! Tja, einfach mal Glück gehabt. Doch unter uns: Auch das hast du dir absolut verdient.

Fische

Dass das Universum unfair wäre, kann man ihm echt nicht vorwerfen: Merkur, Venus, Uranus – sie alle stehen gerade äußerst günstig für das liebenswerte Wasserzeichen und bescheren somit allen Geburtstagskindern einen wundervollen Tag. Doch auch wer am 29. zufälliger Weise nicht Geburtstag hat, wird merken, dass es die Sterne gerade gut mit ihnen meinen ... und du brauchst nichts weiter zu tun, als zu genießen.

Stier

Du hast nicht zufällig Lust auf einen kleinen Einkaufsbummel? Wäre ganz praktisch, denn am Samstag hast du ein äußerst glückliches Händchen für Anschaffungen, die dir sehr lange Freude bereiten können. Falls du darauf keinen Bock hast, kannst du dein Glück auch im sozialen Bereich nutzen und eventuell eine Missstimmung aus dem Weg räumen, die du eigentlich schon als unbezwingbar eingestuft hattest.

