Unscheinbar, doch wirkungsvoll: Am Dienstagabend, 11. Mai, ist Neumond. Für welche Sternzeichen damit laut Horoskop eine positive Trendwende verbunden ist, liest du hier.

Neumond ist für die meisten eher der Underdog unter den Mondphasen. Gerade jetzt, da wir es im April und Mai zum Vollmond mit einem Supermond (besonders nah an der Erde, daher besonders groß) zu tun haben, stinkt so eine kaum sichtbare Kugel an unserem Nachthimmel, wie wir sie am Dienstag, 11. Mai, erleben werden, natürlich gnadenlos ab.

Dabei sei die Wirkung des Neumonds laut Expert:innen nicht zu unterschätzen: Kehrt uns der Mond seine Schattenseite zu (das ist bei Neumond der Fall), unterstütze das Heilungs- und Wachstumsprozesse in unserem Leben. Wir erholen uns schneller von Krankheiten, Pflanzen, die wir säen, gedeihen besser, und auch psychisch fühlen wir uns tendenziell ausgeglichener und stabiler – was möglicherweise damit zusammenhängen könnte, dass bei Neumond viele Menschen einen ruhigeren und erholsameren Schlaf haben als bei Vollmond.

Am 11. Mai befindet sich unser Erdtrabant im Tierkreiszeichen Stier, wenn er am Abend, kurz nach Sonnenuntergang, sein Neumond-Peak erreicht. Und für folgende Sternzeichen läutet dieser Moment laut Horoskop einen wunderbaren und sehr erfreulichen Trend in ihrem Leben ein: Es geht bergauf!

Horoskop: Für diese Sternzeichen geht es ab dem Neumond am 11. Mai bergauf

Stier

Im Stier scheint sich mit dem Neumond in seinem Zeichen ein Knoten zu lösen: Auf einmal werden kreative Kräfte in dir frei, von denen du nicht einmal wusstest, dass es sie gibt. Zudem verspürst du nun eine große Lust zur Selbstverwirklichung. Du möchtest erkunden, ob es noch andere Wege gibt, als den, dem du bislang folgtest und der dir stets wie vorgegeben erschien. In diesem Fall wird dir die Neugier von Vorteil sein – also lass dich ruhig auf deine Erkundungstour ein.

Waage

Es mag sich gerade zu Beginn zwar fast wie ein bisschen zu viel auf einmal anfühlen – doch für den anschließenden smoothen Ritt auf der Erfolgswelle nehmen das die meisten Waagen sicherlich gerne in kauf. Für den Moment hast du die Hindernisse und Belastungen, die uns das Leben gerne mal stellt, hinter dir und kannst dafür aus Möglichkeiten und Wegen wählen, die alle ziemlich toll sind. Auch die Entscheidung, auf deinem bisherigen Kurs zu bleiben, kann dich nun beflügeln und zum Glück führen. Um es einmal gaaanz vorsichtig zu formulieren: Die zweite Hälfte des Frühlings wird für dich laut Horoskop offenbar deutlich schöner als die erste.

Schütze

Bei Schützen beginnt mit dem Neumond eine Phase, in der man fast schon von einem Energieüberschuss reden könnte – doch lieber zu viel Power als zu wenig, denn Schützen haben jetzt einiges vor. Du bist dir deiner Stärken und Fähigkeiten ebenso bewusst wie deiner Schwächen und weißt mit beidem optimal umzugehen. Das Universum, allen voran Jupiter, ermutigt, Chancen, die sich dir bieten zu ergreifen und dich auf Veränderungen einzulassen und zu freuen. Was du nun auch anpackst, es geht gut. Besonders, wenn du wirklich daran glaubst.

