Sommersonnenwende Für diese Sternzeichen geht es ab dem 21. Juni bergauf

Am 21. Juni ist Sommersonnenwende. Was das bedeutet und für welche Sternzeichen das Datum den Beginn eines Aufwärtstrends markiert, liest du hier.

Der Name lässt es schon erahnen: Die Sommersonnenwende markiert einen Wendepunkt im Jahr. An diesem Tag ist die Erde auf ihrem rund 365 Tage in Anspruch nehmenden Weg um die Sonne an dem Punkt angelangt, an dem die Nordhalbkugel der Sonne maximal zugeneigt ist. Dadurch bekommt die Nordhalbkugel den Großteil des Sonnenlichts ab, der an diesem Tag auf die Erde fällt, beziehungsweise scheint dadurch die Sonne für einen deutlich längeren Zeitraum der rund 24 Stunden, die die Erde braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen, auf die Nordhalbkugel, als sie auf die Südhalbkugel strahlt. Heißt für uns: Es ist der längste Tag des Jahres beziehungsweise der Tag, an dem es auf der Nordhalbkugel am längsten hell ist.

Nach dem 21. Juni werden die Tage auf der Nordhalbkugel langsam wieder kürzer hell, bis wir am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende das Gegenstück zu dem beschriebenen Szenario erreichen: Den Tag, an dem die Südhalbkugel der Sonne maximal zugeneigt ist und an dem die Nordhalbkugel die längste Zeit des Tages im Schatten liegt. Darauf müssen wir uns jetzt aber noch nicht einstellen, denn bis zur dunklen Jahreszeit ist es noch ein wenig hin: Bis zur Tag-Nacht-Gleiche am 21. September sind die Tage auf der Nordhalbkugel länger hell, als die Nächte dunkel sind, von daher besteht zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Anlass, Trübsal zu blasen.Tatsächlich haben folgende Sternzeichen laut Horoskop im Gegenzug sogar Grund, die diesjährige Sommersonnenwende besonders zu feiern: Ihnen steht die beste Zeit ihres Jahres offenbar erst noch bevor.

Horoskop: Für diese Sternzeichen geht es ab der Sommersonnenwende bergauf

Stier

Stiere belohnt das Universum ab der Sommersonnenwende für ihren Einsatz und Fleiß der vergangenen Monate – endlich. Jetzt kommt die Zeit, die sprichwörtlichen Früchte der Arbeit zu ernten, und sie werden süß und saftig sein. Es ist nicht immer offensichtlich, doch im Großen und Ganzen ist das Universum gerecht, und so macht es sich langfristig in der Regel bezahlt, den eigenen Werten treu zu bleiben, wenn es sich richtig anfühlt. Auch wenn es nicht immer nur leicht ist.

Krebs

Krebse haben die schmerzhaftesten, anstrengendsten und konfliktreichsten Phasen ihres Jahres hinter sich, von nun an halten in ihrem Leben Harmonie, Verständnis und Erfolg Einzug. Mit den Menschen Zeit verbringen, die dich genau so schätzen, anerkennen und lieben, wie du bist, miteinander wachsen und heilen, das sind die großen Themen deines weiteren Sommers im Bereich privater Beziehungen. Davon abgesehen prophezeien die Sterne sehr viel Kreativität und Produktivität.

Skorpion

Ob bewusst oder unbewusst, Skorpione konnten in der ersten Jahreshälfte sehr viele wichtige Fragen für sich klären und fühlen sich dadurch erheblich entlastet, gelöst und befreit. In der kommenden Zeit wird es dir leichter fallen, Entscheidungen zu treffen beziehungsweise die Konsequenzen deiner Entscheidungen anzunehmen und zu genießen – Genussmomente stehen dir in diesem Jahr jedenfalls noch einige bevor. Von der Sommersonnenwende an gelingt es dir zunehmend besser, dich zu sammeln und zu entspannen, dein Selbstbewusstsein wächst, und du findest mehr und mehr zu dir.

Verwendete Quellen: wdr.de, BRIGITTE-Jahreshoroskop