Horoskop: Für diese Sternzeichen hält das Wochenende besondere Aufgaben bereit

Es ist fast geschafft: Das Wochenende steht vor der Tür und hat für einige Sternzeichen ein paar kleine und große Aufgaben im Gepäck.

Am Wochenende wandert der rückläufige Pluto in den Steinbock. Dabei kann es an der einen oder anderen Stelle nochmal ruckeln, denn er zeigt uns klar auf, welche alten Strukturen und Muster wir dringend auflösen sollten, um wirklich in unser Zukunfts-Ich zu wachsen; er hilft uns zu erkennen, was uns nicht mehr dient und uns blockiert. Unterstützung für diesen Prozess bekommen wir von Merkur, der ebenfalls am Sonntag in sein Zeichen, also in die Zwillinge, wandert. Dort ist er Zuhause und belohnt uns mit einer großen Portion Optimismus, frischen Ideen und Visionen. Einige Sternzeichen profitieren besonders von diesem positiven Mindset.

Skorpion

Skorpione sprühen gerade nur so vor Energie. Sie setzen sich durch und wissen, was sie wollen. Wer nicht Schritt hält, darf am Wochenende gern auf der Ersatzbank Platz nehmen. Denn jetzt wird nochmal besonders deutlich, welche Menschen dich blockieren und welche dir guttun. Deine Aufgabe ist es, einmal genau hinzusehen, wen du gerade gern in deinem Leben hast, und wer dir das Leben eher schwermacht. Hier sollte auch nicht lange gezögert, sondern konsequent gehandelt werden – aber bitte mit Feingefühl und Empathie.

Steinbock

Steinböcke profitieren gerade so richtig von den Sternen. Sie sprudeln nur so vor Ideen und Kreativität. Das Wochenende kommt da gerade recht, um alles zu sortieren und auszuloten, wohin die Reise gehen soll. Berufliche Weiterbildung, ein spannendes neues Hobby, abenteuerlustige Pläne mit dem:der Partner:in? Jetzt ist eine super Zeit, die positiven Vibes zu nutzen. Alle Zeichen stehen auf Fortschritt, Zukunft und Wachstum.

Jungfrau

Schon die Woche war gar nicht so einfach für Jungfrauen. Das Wochenende hat es nun nochmal in sich. Dank Mond in den Fischen bist du emotionaler als sonst und empfindest auch intensiver, was um dich herum geschieht. Hinzu kommt: Neptun steht noch immer in einer Opposition zu deinem Zeichen. Das sorgt dafür, dass du Dinge und Menschen vielleicht nicht ganz so klar siehst, wie es nötig wäre. Umso wichtiger ist es, am Wochenende auf dein Bauchgefühl zu hören und wirklich genau hinzuschauen, ob dich jemand gerade für seine Zwecke benutzt oder wirklich eine liebenswerte Person ist.