Der Juli ist für viele Menschen ein Monat der Erholung. Drei Sternzeichen können sich laut Horoskop in den nächsten Wochen zudem auf eine schöne Überraschung freuen.

Der Juli hat zwar keine Sonnenfinsternis zu bieten, aber auch er hält uns aus astrologischer Sicht auf Trab. Venus in Löwe stärkt zunächst unsere Selbstliebe und -sorge. Saturn wirft darauf ein Licht, das unser Verhalten sehr egoistisch und eigenbrötlerisch erscheinen lässt. Neptun und Mars allerdings, der übrigens bis Ende Juli ebenfalls in Löwe verweilt, ermuntern später ausgleichend dazu, auf andere Menschen zuzugehen und sich, innerlich geordnet und gut versorgt, unseren Liebsten und den Beziehungen zu ihnen zu widmen. Für folgende drei Sternzeichen hat unser Universum in diesem Monat überdies noch eine Überraschung geplant, über die sie sich mit Sicherheit freuen werden. Keine Sorge: Wir werden nicht zu viel verraten.

Horoskop: Für diese Sternzeichen hat der Juli eine schöne Überraschung in petto

Steinbock

Stark sein, zuverlässig sein, funktionieren. Das erwartet der Steinbock nicht nur grundsätzlich von sich, in der Regel leistet er es auch. Im Juli könnte es sich für das Erdzeichen allerdings auszahlen, zur Abwechslung von diesem Kurs abzuweichen und sich eine Pause zu erlauben – die Belohnung wäre eine positive Überraschung.

Fische

Fische sind nach den Erfahrungen der vergangenen Monate darauf eingestellt, sich auch im Juli anstrengen und diverse Herausforderungen meistern zu müssen. Doch Überraschung: Ihnen wird längst nicht so viel abverlangt, wie befürchtet. Denn wie sich herausstellt, sind sie mit ihren Problemen alles andere als allein. Und so bleibt in diesem Monat jede Menge Raum und Zeit, um das Leben – neben der Bewältigung der Aufgaben, die es uns stellt – in vollen Zügen zu genießen.

Stier

Stiere können mitunter sehr selbstkritisch sein und in den vergangenen Wochen haben sie sich mit ihrer Selbstkritik ganz schön zugesetzt. Im Juli werden sie positiv überrascht – dank einer neuen Perspektive, die sie auf sich selbst gewinnen. Was genau dazu führt, dass sie zu dieser Perspektive finden, können wir an dieser Stelle leider nicht spoilern.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskope