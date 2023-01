Eine neue Woche steht in den Startlöchern und die Frage: Wer sind die Astro-Glückspilze der Woche?

Eine neue wunderbare Woche steht bevor. Der Merkur steht im Steinbock, Neptun steht in den Fischen und Uranus steht im Stier – doch was bedeutet das konkret für die drei Sternzeichen? Wir verraten es.

Steinbock

Wenn du zu den Steinbock-Geborenen gehörst, hilft dir diese Woche dabei, deinen Kopf freizubekommen. Der Merkur steht im Steinbock und bringt sowohl Logik als auch Klarheit ins Spiel. Unter diesem Einfluss bist du bereit, bedachter Entscheidungen zu treffen. Du solltest die gute Gelegenheit nutzen, um deine Prioritäten zu überdenken. Aber gib Acht, dass du dich dabei nicht unter Druck setzt – Entscheidungen sollten nicht aus einer emotionalen Übersprungshandlung getroffen werden. Nimm dir die Zeit, die du für dich brauchst.

Fische

Fische-Geborene sollten sich unter dem Einfluss von Neptun eine Verschnaufpause gönnen. Dieser Planet steht für Spiritualität und Kreativität und hilft dir dabei, den Blick auf die Dinge zu schärfen. Wertvolle Zeit mit Freunden oder in der Natur können dir zusätzlich helfen, deinen Kopf freizukriegen und deine energetischen Akkus wieder aufzuladen. Jetzt ist außerdem eine gute Zeit, sich Kummer von der Seele zu reden. Wenn also offene Konflikte im Raum stehen oder du das Bedürfnis hast, mit einer lang vermissten Person Kontakt aufzunehmen, stehen die Sterne dabei gut für dich.

Stier

Uranus im Stier sorgt in dieser Woche für einige spannende Veränderungen des Sternzeichen Stier. In dieser Woche ist die Wahrscheinlichkeit also ziemlich hoch, dass viele unerwartete Dinge passieren, von denen du überrascht sein wirst. Wichtig dabei: Immer die Ruhe bewahren. Veränderungen können einen erstmal verunsichern, hinter den meisten steckt allerdings eine gute Chance für Wachstum. Versuch alles mit einem offenen Herzen anzunehmen.

