Der Juli klopft am Wochenende an die Tür und lädt zu geselligen Abenden und zum Genießen ein. Für welche Sternzeichen das Universum besonders gute Energien sendet, verraten wir dir hier.

Schon im Juni sind wir in die entspannte, tiefsinnige Krebs-Saison gestartet, die uns alle zu innerer Einkehr, aber auch tollen Gesprächen einlädt. Wir fühlen uns verbunden und genießen die Gesellschaft unserer Liebsten in vollen Zügen. Neben der Sonne hat sich auch Kommunikationsplanet Merkur in den Krebs begeben.

Das bedeutet, dass wir möglicherweise weniger rational reagieren und uns mehr von unseren Gefühlen leiten lassen. Es fällt uns leichter, uns anderen gegenüber zu öffnen, wir sollten aber aufpassen, uns nicht von unseren Gefühlen in die Irre führen zu lassen, wenn es um große Entscheidungen geht. Darum kümmert sich ab Freitag, dem 30.6., aber auch Neptun. Der Planet der für unsere Fantasie, Intuition und Wünsche steht, sorgt in seiner Rückläufigkeit für einen klareren Blick auf die Realität.

Nichtsdestotrotz können sich einige Sternzeichen ganz besonders auf das Wochenende freuen.

Horoskop: Das sind die Sternzeichen, denen ein tolles Wochenende bevorsteht

Skorpion

Skorpione haben aktuell ein herausragendes Talent für Kommunikation und Planung. Gut so, denn die To Do-Listen sind lang und du gefragter denn je. Aber das kann deiner Laune gar nichts anhaben. Am Wochenende läuft es wie am Schnürchen. Du schaffst viel und findest sogar für vermeintliche Probleme eine Lösung, mit der alle wirklich glücklich sind. Auf soviel Engagement und Einsatz kann man Abends dann mit Freunden auch ruhig einmal anstossen.

Wassermann

Wassermänner sind am Wochenende energiegeladen und voller Schwung. Kein Wunder, dass sich auch andere von der Power anstecken und mitreißen lassen. Neugierig trauen sie sich, neue Erfahrungen zu machen und setzten sich auch gerne für ihre Mitmenschen ein. Und abends? Statt Entspannung darf es an diesem Wochenende ruhig ein wenig wilder zugehen. Ob Nachtleben oder Gartenparty ist ganz egal, aber auf der Couch vor dem Fernseher wird man dich vermutlich nicht finden.

Steinbock

Steinböcke werden von Jupiter und Sonne im Sextil besonders begünstigt. Das ein oder andere Problem, das dir möglicherweise noch ein wenig die Laune verhagelt hat, löst sich nun von ganz allein. Gut so, denn nun können Steinböcke ihr Wochenende voll und ganz genießen und es sich richtig gut gehen lassen. Vor allem der Samstag verspricht ein richtiger Glückstag zu werden.