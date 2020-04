Zugegeben: Aprilscherze fallen dieses Jahr deutlich schwerer als sonst. Trotzdem bietet der 1. April viele schöne Momente und Gelegenheiten zu lachen. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders viel Glück und Anlass zur Freude haben, verraten wir jetzt.

Horoskop: Für diese Sternzeichen wird der 1. April ein Glückstag

Steinbock

Für dich fühlt sich dieser Mittwoch fast wie ein Sonntag an, so leicht gehen dir deine To-Dos heute von der Hand. Du bist souverän, siehst die Dinge sehr pragmatisch und fühlst dich zuversichtlich und optimistisch. Richtig so, wovor solltest du auch Angst haben? Selbst wenn vielleicht eine schwere Zeit vor dir liegt, du hast schon so viele Herausforderungen bewältigt und hast so viel drauf, dass es keinerlei Anlass gibt, an dir zu zweifeln.

Fische

Für dich ist es einfach einer dieser Tage: Du bist ausgeschlafen, stehst mit dem richtigen Bein auf und spürst, dass alles gut wird. Besonders gute Laune machen dir heute deine Mitmenschen, auch wenn sie selbst gar nicht mal sooo gut drauf sind. Allein die Tatsache, dass du nicht allein bist, macht dich jetzt glücklich.

Widder

Juhu, endlich April! Warum auch immer, allein das Datum löst in dir Glücksgefühle aus. Ostern im Anmarsch, Sommerzeit und gerade alles im Griff, was im Griff zu haben ist, der Monat kann einfach nur Gutes bringen, oder?! Dir auf jeden Fall, wenn du dir diese Einstellung bewahrst.

Zwillinge

Natürlich bist du taktvoll und intelligent genug, um dir unangebrachte Aprilscherze in diesem Jahr zu verkneifen, doch Gründe zu lachen findest du heute trotzdem genug – kein Wunder, bei deinem Humor! Deine lockere und lustige Art kommt an diesem Mittwoch bei deinen Mitmenschen besonders gut an und zaubert einigen ein Lächeln ins Gesicht. Das wiederum setzt auch in dir ein paar Glücksgefühle frei.

Noch mehr Horoskop-Themen? Schau doch mal in unser Tageshoroskop, Jahreshoroskop oder Monatshoroskop. Oder du klickst dich durch unser Partnerhoroskop und findest heraus, welches Sternzeichen am besten zu dir passt. Oder melde dich doch einfach für unseren Newsletter an und erhalte alle zwei Wochen die wichtigsten Astro-News per Mail.