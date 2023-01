von Sina Hörster Seien wir mal ehrlich: Romantik kommt oft viel zu kurz. Der Februar verspricht jetzt eine ganz besonders leidenschaftliche Zeit für diese drei Sternzeichen.

Der Februar ist durch die kalte Jahreszeit oft trist, doch das heißt nicht, dass es in Sachen Liebe in diesem Monat genau so zugehen muss. Immerhin gibt es den Valentinstag, der viel Romantik versprechen kann. Doch das ist nicht der einzige Grund, wieso der Februar für manche von uns besonders leidenschaftlich werden könnte.

Horoskop: Auf diese Sternzeichen wartet Romantik pur im Februar

Egal ob als Single oder in einer Beziehung: Drei Sternzeichen dürfen sich im Februar auf viel Romantik und Leidenschaft freuen. Dabei bekommen sie kosmische Unterstützung von der Venus. Ob sich dein Sternzeichen auf einen Monat voller Liebe freuen darf, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: harpersbazaar.de