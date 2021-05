Die einen wünschen "viel Erfolg!", andere "viel Glück!", einigen ist es egal, was man ihnen wünscht, und manche entgegnen, wenn man ihnen Glück wünscht: "Das brauche ich nicht, wünsch mir lieber Erfolg!".

Dabei scheinen Glück und Erfolg tatsächlich so nahe beieinander zu liegen, dass es uns einerlei sein könnte, ob wir Glück oder Erfolg haben, womöglich hängt beides auch miteinander zusammen. So macht Erfolg normalerweise glücklich, wer glücklich ist, hat Erfolg, ohne Glück lässt Erfolg meist seeehr lange auf sich warten und ist Erfolg eigentlich Erfolg, wenn er uns nicht zu unserem Glück verhilft?

Letztendlich bedeutet sowohl Glück als auch Erfolg wahrscheinlich für jeden Menschen etwas Anderes. Mit Erfolg können wir Reichtum und Karriere verbinden, eine Beziehung, Bekanntheit, Beliebtheit oder oder oder. Und beim Wort Glück können wir an Zufriedenheit denken, einen Lottogewinn, Gesundheit und vieles mehr. Doch ist nicht das gerade spannend und sagt etwas über uns aus: Was wir persönlich mit Glück und Erfolg verbinden? Und welchem von beiden wir den Vorzug geben würden, müssten wir uns entscheiden? Wir finden das jedenfalls höchst interessant! Deshalb haben wir ins Horoskop geschaut, um zu sehen, in welchem Team die zwölf Sternzeichen jeweils spielen. Die Antwort findest du in unserer Galerie.

