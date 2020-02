Türen aufhalten, Rechnungen übernehmen, der Partnerin die Jacke überlassen – ist zwar alles eeeetwas altmodisch und kommt bei manchen Frauen auch gar nicht mehr sooo gut an, doch es gibt Männer, die sind einfach zu gern Gentlemen, um damit von sich aus aufzuhören. Welche Sternzeichen der Frau an ihrer Seite ihren Respekt am liebsten mit prinzenhaftem Benehmen ausdrücken, verraten wir jetzt.

Horoskop: Männer mit diesen Sternzeichen sind perfekte Gentlemen

Widder

Widder haben stets den Drang, anderen zu zeigen, wie stark sie sind und dass sie auf sie aufpassen und für sie sorgen können, sowohl in einer Partnerschaft als auch in sonstigen Beziehungen. Für sie ist es ganz natürlich, aufmerksam und zuverlässig zu sein und ihre Partnerin auf Händen zu tragen, egal ob sie das zum Gentleman macht oder nicht.

Stier

Stiere glauben fest daran, dass etwas, das sich über so viele Jahre bewährt hat wie Gentleman likes Benehmen, schlicht und ergreifend gut und richtig sein muss. Genau genommen pflegen sie Etikette wie Tür aufhalten, Mantel abgeben und Co. nicht nur, um damit ihrer Partnerin ihre Wertschätzung zu zeigen. Für das Erdzeichen geht es dabei auch um die Würdigung von Brauchtum und Tradition.

Löwe

Seien wir ehrlich: Dieses Verhalten eines Gentleman, der sich um seine Partnerin kümmert, sie beschützt und ihr stets eine starke Schulter anbieten können möchte, hat schon etwas Bezauberndes, selbst wenn man nicht unbedingt drauf abfährt. Genau dieses Bezaubernde ist es, das den Löwen häufig daran reizt. Das Feuerzeichen genießt es einfach, in der Rolle des Gentleman aufzutreten und "angehimmelt" zu werden. Und für alle, die sich gerne verwöhnen lassen, ist das eine eindeutige Win-Win-Situation.

