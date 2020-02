Horoskop: Männer mit diesen Sternzeichen sind die größten Romantiker

Romantik! Für die einen überflüssiger Kitsch, für andere macht sie Leben und Liebe überhaupt erst vollständig. Normalerweise sagt man zwar Frauen einen stärkeren Sinn für Romantik nach als Männern. Doch folgende Sternzeichen sind seeeehr romantisch veranlagt – auch wenn sie ein Y-Chromosom im Erbgut haben.

Horoskop: Männer mit diesen Sternzeichen sind super romantisch

Wassermann

Wassermänner haben sehr feine Antennen für alles Übersinnliche und Spirituelle. Sie träumen groß und glauben an die Kraft menschlicher Beziehungen. Da sich diese Eigenschaften bei dem Luftzeichen mit einer hohen Kreativität paaren, drückt er seine Gefühlen und inneren Schwingungen in einer Partnerschaft meist mit zuckersüßen Überraschungen und romantischen Liebesbeweisen aus. Wunderschön! Es sei denn, man steht nur auf Diamanten ...

Fische

Fische-Männer denken in eine Beziehung am laufenden Band darüber nach, wie sie ihrem Partner oder ihrer Partnerin etwas Gutes tun können. Sie sind sehr sensibel und empfänglich für große Gefühle – sowohl für ihre eigenen als auch die ihrer Mitmenschen. Frühstück im Bett, ein spontaner Trip nach Paris oder eine Überraschungs-Shoppingtour am Samstag in der Innenstadt? Fische liegen mit ihren romantischen Gesten immer genau richtig!

Krebs

Für Krebse ist wahre Liebe die größte Kraft, die es überhaupt nur geben kann. Haben sie sie gefunden, zelebrieren sie sie mit allem, was dazu gehört. Liebesbriefe, romantische Überraschungen, Blümchensex – wenn es um Beweise und Zeichen der Liebe geht, zieht das Wasserzeichen alle Register!

Löwe

Löwen gelten als ichbezogen. Doch bei so viel Leidenschaft und tiefen Gefühlen, wie sie das Feuerzeichen empfindet, ist ein bisschen Egoismus wirklich alles andere als verwerflich! Zumal Löwen ihre Partnerin oder ihren Partner in Beziehungen quasi auf Händen tragen. Sie lieben das Gefühl, für einen geliebten Menschen da sein und ihn verwöhnen zu können, denn das bestätigt auch sie in ihrem Selbstwert und Ego. Wenn das keine Win-Win-Situation ist!

