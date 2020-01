Horoskop: Männer mit diesen Sternzeichen sind extrem besitzergreifend

Auch wenn wir eine Beziehung mit jemandem führen und wahre Liebe für unseren Schatz empfinden – wir bleiben immer eigenständige Menschen mit dem Bedürfnis nach Freiheit und Eigenverantwortlichkeit. An sich kein Problem und nichts, was einer gesunden Partnerschaft im Wege stehen würde. Es sei denn, unserem Partner macht das Angst und er lässt sich von ihr in den Wahnsinn treiben (oder zumindest zu irgendwelchen Dummheiten verleiten ...).

Männer mit folgenden Sternzeichen treibt diese Angst, die die Unabhängigkeit eines Partners auslösen kann, oft zu dem Versuch, die betreffende Person zu kontrollieren und zu besitzen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns von ihnen fernhalten müssen! Aber unter Umständen brauchen wir mit ihnen seeeeehr viel Geduld, bis sie sich mit uns sicher fühlen ...

Horoskop: Männer mit diesen Sternzeichen sind besitzergreifend

Stier

Stiere sind als Partner wahnsinnig attraktiv! Treu, wertebewusst, pragmatisch und sie lieben und genießen die schönen Dinge des Lebens. Einziges Manko: Oft sind sie auch sehr "traditionell" und konservativ und denken, als Mann hat man für die Frau zu sorgen und bestimmt im Gegenzug, wo's langgeht. Klar, dass das heute keine Frau mehr mitmacht. Nur triggert das bei dem Erdzeichen seine kontrollierenden und besitzergreifenden Anlagen leider noch mehr ...

Löwe

Löwe-Männer wirken meist sehr stark und selbstbewusst, doch oft sind sie in ihrem Innern unsicher und ständig auf der Suche nach Bestätigung und Zuspruch. Dem Feuerzeichen ist es (unbewusst) extrem wichtig, in der Beziehung den Ton anzugeben und von seiner Partnerin oder seinem Partner angehimmelt zu werden. Freiheitsliebende und unabhängige Menschen haben in einer Löwen-Beziehung daher zum Teil hart zu kämpfen ...

Jungfrau

Jungfrau-Männern macht alles Angst, was sie nicht kontrollieren können – auch wenn es sich dabei um Menschen handelt. Sie wollen um jeden Preis eine Vorzeige-Partnerschaft führen und tun alles, was dafür nötig ist. Dummerweise bedeutet das in ihren Augen oft, für ihren Partner oder ihre Partnerin mit zu entscheiden und sie vor "Fehlern" zu bewahren ...

Skorpion

Der Skorpion ist grundsätzlich sehr anspruchsvoll – neigt dabei aber leider zu Übertreibungen. Das Wasserzeichen möchte mit seinem kontrollierenden und besitzergreifenden Verhalten dafür sorgen, dass die Beziehung hält und sein Schatz ihm nicht entgleitet. Fast schon tragisch, dass es in der Regel natürlich genau das Gegenteil bewirkt ...

Noch mehr Horoskop-Themen? Schau doch mal in unser Tageshoroskop, Jahreshoroskop oder Monatshoroskop. Oder du klickst dich durch unser Partnerhoroskop und findest heraus, welches Sternzeichen am besten zu dir passt. Oder melde dich doch einfach für unseren Newsletter an und erhalte alle zwei Wochen die wichtigsten Astro-News per Mail.