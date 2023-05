Mondfinsternis am 5. Mai: Welche Sternzeichen können am meisten profitieren?

Horoskop Mondfinsternis am 5. Mai: Welche Sternzeichen können am meisten profitieren?

Ein bisschen können wir die Mondfinsternis am 5. Mai sogar beobachten, doch zu spüren bekommen einige Menschen sie laut Horoskop deutlich: Welche Sternzeichen die Eklipse am meisten beeinflusst, liest du hier.

Wenn ein Mondzyklus mit einer Sonnenfinsternis zum Neumond beginnt, folgt in den meisten Fällen mit dem anschließenden Vollmond eine Mondfinsternis. Und der aktuelle Zyklus bildet keine Ausnahme. Während wir die Sonneneklipse am 20. April in Europa nicht beobachten konnten, werden wir von der Mondverdunkelung am kommenden Freitag, den 5. Mai, sogar ein bisschen etwas sehen können. Je nach Standort wird ab 20.30 Uhr ein Teil des eigentlich voll erhellten Mondes von einem Schatten verdunkelt, der circa eine halbe Stunde später wieder verschwunden sein wird. Dieser Schatten stammt von der Erde, die sich zu diesem Zeitpunkt zwischen Sonne und Mond schiebt und somit den Lichteinfall der Sonne auf den Mond teilweise unterbricht. In Süddeutschland lässt sich die Eklipse früher beobachten als im Norden: In München lohnt es, ab 20.30 Uhr in den Himmel zu blicken, in Hamburg wird es erst ab 21 Uhr spannend. Da sich der Mond diesmal nicht im Kernschatten, sondern lediglich im Halbschatten der Erde befindet, erscheint uns der schattige Teil unseres Trabanten nicht komplett schwarz, sondern eher gräulich – wer nicht genau hinschaut, könnte es übersehen.

Aus astrologischer Sicht ist die anstehende Halbschattenmondfinsternis wie jede Eklipse sehr interessant: Sie kann an die Oberfläche bringen, was üblicherweise in tiefer Verborgenheit liegt. Sie kann Fragen beantworten, die wir nicht einmal gestellt haben. Eine Mondfinsternis kann insbesondere in unserer Gefühlswelt Dinge zum Vorschein bringen, die wir sonst nicht sehen oder verstehen. In dieser Vollmondphase befindet sich der Mond im Wasserzeichen Skorpion und kann insbesondere folgende Sternzeichen positiv beeinflussen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die von der Mondfinsternis am 5. Mai besonders profitieren

Wassermann

Wassermännern schenkt die Mondfinsternis wertvolle Erkenntnisse, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Du siehst und spürst nun sehr deutlich und klar, worin deine Stärken liegen, was deine Prioritäten sind und welche Ansprüche du ans Leben stellst. Das wiederum ist alles, was du wissen musst, um dir deines Weges sicher zu sein – unabhängig davon, was andere darüber denken.

Jungfrau

Jungfrauen schenkt die Eklipse eine neue Perspektive auf sich selbst. Für einen kurzen Moment ist es, als würdest du dich aus den Augen eines anderen Menschen sehen – und das Bild, das du dabei wahrnimmst, unterscheidet sich erheblich von dem, das dir vertraut ist. Kleiner und sympathischer erscheinen dir nun deine Fehler, größer und liebenswerter deine Bemühungen und guten Absichten. Versuch am besten, dieses dir neue, unbekannte Bild genau zu betrachten und in deinem Gedächtnis zu bewahren. Du musst dich nicht verändern, um ihm zu entsprechen. Die Perspektive zu wechseln, genügt.

Skorpion

Skorpionen offenbaren Vollmond und Eklipse in ihrem Zeichen die Ursache(n) einer bestimmten Persönlichkeitsprägung, die sehr weit zurückgeht und tief sitzt. Manchmal fühltest du dich in dem betreffenden Muster in der Vergangenheit bereits gefangen, doch bislang fehlte dir das nötige Verständnis, um daraus auszubrechen. Vielleicht kann es dir die Mondfinsternis bringen. Langfristig würde es dir zu mehr Freiheit und Flexibilität verhelfen.

Verwendete Quellen: timeanddate.de, fr.de, mondrausch.com