Pünktlich zum Monatsauftakt beginnt am Freitag, den 1. April, ein neuer Mondzyklus. Welchen Sternzeichen der Neumond laut Horoskop besonders guttut, liest du hier.

Nicht oft fällt der Beginn eines neuen Mondkreislaufs auf den ersten Tag eines Monats. Insofern ist der Neumond am Freitag, den 1. April, schon etwas Besonderes. Das Datum intensiviert die beschwingende, beflügelnde Wirkung, die diese Mondphase generell auf uns ausübt. Noch dazu ereignet sich der Neumond am Freitag im Sternzeichen Widder – dadurch stärkt er unser Selbstbewusstsein, unseren Mut, unsere Willenskraft und unser Durchhaltevermögen.

Im sozialen Miteinander können gegensätzliche Interessen nun leichter zu Konflikten und Auseinandersetzungen führen, da die meisten von uns etwas weniger sensibel, geduldig und rücksichtsvoll mit anderen Menschen umgehen als während des vom Fische-Neumond eingeleiteten vergangenen Mondkreislaufs. Solange wir uns aber um Empathie bemühen und nicht zu sehr in unsere Ansichten verbeißen, kann uns die Kraft des Widder-Neumonds in erster Linie energiegeladene, aufregende und schöne Wochen bescheren. Am 1. April vollzieht der Mond eine aufsteigende Bewegung, der genaue Zeitpunkt der Neumondphase ist 8.27 Uhr am Morgen.

Was passiert eigentlich an Neumond?

Zu Neumond befindet sich der Erdtrabant genau zwischen Erde und Sonne, sodass wir nur seine schattige Seite zu sehen bekommen – und die erscheint uns am nächtlichen Himmel nahezu unsichtbar. Laut Astrologie wirkt sich die Mondphase positiv auf unsere Gesundheit aus: Wunden sollen nun besser heilen, unser Körper schneller regenerieren. Auch für Neuanfänge eignet sich der Neumond laut Astro-Expert:innen besonders gut.

Auf folgende Sternzeichen wirkt sich der Neumond im April laut Horoskop ganz besonders positiv und beflügelnd aus.

Horoskop: Diese Sternzeichen begünstigt der Neumond am 1. April

Widder

Widder können sich in dem nun beginnenden Mondkreislauf sehr viel zutrauen. Der Neumond befreit dich von überflüssigen Zweifeln und schenkt dir Klarheit in Bezug auf deine Wünsche und Ziele. Wichtig ist, dass du dich fokussierst und auf dein Gefühl vertraust. Was andere Menschen tun, wird dir nicht offenbaren, was für dich der richtige Weg ist.

Löwe

Löwen unterstützt der Neumond dabei, sich zu entspannen und ihre innere Mitte zu finden. Du kommst zu dir, spürst dein Wesen und deine Essenz nun besonders deutlich und erkennst im Zuge dessen, wer an deine Seite passt und gehört und wer nicht. Die Herausforderung wird sein, dieser Erkenntnis und diesem Gefühl Taten folgen zu lassen.

Schütze

Schützen spendiert der Neumond eine Extraportion Kreativität und Leichtigkeit. In den nächsten Wochen stehst du über den Dingen. Viele Stressoren prallen einfach von dir ab, da du ihre Nichtigkeit derzeit sehr klar erkennst. Dadurch gelangst du in einen entspannten Geisteszustand, in dem es dir möglich ist, auf spannende Ideen zu kommen, die es wert sind, sie weiter zu verfolgen. Wie lange dieser Zustand anhalten wird, ist ungewiss. Doch wenn er dir allzu gut gefällt, kannst du vielleicht einmal überlegen, was du tun könntest, um ihn dir zu erhalten.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, mondrausch.com