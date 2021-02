Der eine oder die andere hat es sicherlich trotz vielerorts schneebedeckter Böden, Dächer und Bäume schon gemerkt: Die Nächte werden zurzeit – wenn auch langsam spürbar kürzer – mal wieder dunkler, denn unser treuer Freund Mond befindet sich auf dem Rückzug.

Neumond am 11. Februar um 20.06: Was heißt das eigentlich?

Am Donnerstag, 11. Februar werden wir die schwärzeste Nacht des Monats erleben, denn an diesem Tag haben wir Neumond, die dunkelste aller Mondphasen. In dieser Phase "steht" beziehungsweise schwebt unser Trabant zwischen Erde und Sonne, das heißt, wir sehen genau die Seite von ihm, auf die keinerlei Sonnenlicht fällt. Der genaue Zeitpunkt für diesen Neumond lässt sich mit 20.06 Uhr mitteleuropäischer Zeit angeben, allerdings werden wir mit unserem bloßen Auge keinen Unterschied in Bezug auf die Mondphase erkennen, wenn wir um 19 Uhr in den Himmel schauen oder um 2.30 Uhr am Freitag. Erst ein paar Nächte nach der Neumondnacht wird sich der Erdtrabant in unserer Wahrnehmung langsam wieder zu zeigen beginnen. Der Februar-Neumond spielt sich im Sternbild Wassermann ab, daher wird das Luftzeichen seine Wirkung laut Horoskop auch besonders intensiv spüren.

Was bedeutet Neumond für unser Leben?

Laut Astrolog*innen kennzeichnet der Neumond grundsätzlich eine Phase, die sich für Neuanfänge verschiedenster Art anbietet. Pflanzen, die an Neumond gesät werden, sollen zum Beispiel besonders gut wachsen, Projekte, die man beginnt, hohe Erfolgschancen haben, Ideen außerordentlich fruchtbar sein. Auch Wunden würden laut Mondexpert*innen unter Neumondeinfluss besser heilen, daher raten sie, terminierbare OPs möglichst mit dieser Mondphase zusammenzulegen.

Allerdings ist der Mond bekanntlich nicht das einzige am Himmel, was uns beeinflusst, und auf jeden von uns wirken die Gestirne unterschiedlich – daher haben wir probiert, was der Neumond am 11. Februar für die zwölf Sternzeichen im einzelnen bedeutet, in unserer Galerie aufzudröseln.

