Am Donnerstag, 17. September ist schon wieder Neumond. Welche Sternzeichen in dieser Mondphase laut Horoskop diesmal besonders hell strahlen, liest du hier.

Der abnehmende Mond hat in den vergangenen Tagen viele Menschen dabei unterstützt, sich zu regenerieren und aufzutanken. Am Donnerstag, 17. September erreicht unser Lieblingstrabant mal wieder ein Extrem: Neumond! Welchen Sternzeichen die dunkelste unserer Mondphasen Kraft und positive Energien spendiert, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 17. September

Zwillinge

Dir verleiht der Neumond eine äußerst positive Aura. Du wirkst extrem beruhigend auf andere, wer in deiner Nähe ist, hat das Gefühl, alles wird gut. Auch in deiner inneren Welt dominieren jetzt Besonnenheit und Gleichgewicht: Du beobachtest, statt impulsiv zu reagieren, denkst nach, statt zu urteilen, und handelst mit Sinn und Verstand. Es ist zwar vielleicht nicht jene Art von Energie, die dich viel unternehmen und auf die Beine stellen lässt, die dir der Neumond diesen Monat spendet. Aber manchmal ist es ja auch mehr wert, die Kraft zu finden, sich selbst aufzurichten.

Jungfrau

Diesmal befindet sich unser Lieblingstrabant zum Neumond im Sternzeichen Jungfrau – klar, dass sich das positiv auf das Erdzeichen auswirkt, zumal ja auch die Sonne nach wie vor in seinem Zeichen scheint. Du fühlst dich energiegeladen, zuversichtlich, motiviert und belastbar, selbst kleine Dämpfer und Nervkram machen dir nun kaum etwas aus. Falls du die Lust verspürst, etwas Neues auszuprobieren oder anzufangen: Go for it! Egal was du jetzt anpackst und was genau dabei herauskommt – du kannst nur gewinnen.

Skorpion

Wow, der Neumond boostet dein Selbstvertrauen und macht dich sehr entschlussfreudig! Du hast jetzt viel Verständnis für deine Mitmenschen und weißt genau, wie du ihnen Kraft geben und für sie da sein kannst. Da du in dich selbst vertraust, fällt es dir nun leichter, anderen zu vertrauen – und das motiviert sie, ihr Bestes zu geben und sich dir zu öffnen. Keine Angst vor mutigen Entscheidungen! Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, probier's, kannst du ruhig darauf hören.