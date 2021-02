Wenn der Vollmond naht, spüren das in der Regel besonders die ganz sensiblen Schläfer unter uns – denn die Nächte werden in dieser Zeit merklich heller. Doch typischerweise ist das nicht die einzige Wirkung, die unser Trabant in seiner vollen Pracht auf uns ausübt ...

Vollmond am 27. Februar um 09.17: Was heißt das eigentlich?

In der Nacht auf Samstag, den 27. Februar, werden wir die hellste Nacht des Monats erleben. An diesem Datum haben wir Vollmond, die hellste aller Mondphasen. In dieser Phase "steht" beziehungsweise schwebt unser Trabant von der Erde aus gesehen genau auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Die Erde befindet sich also zwischen Mond und Sonne – das heißt, wir sehen genau die Seite von ihm, auf die Sonnenlicht fällt.

Der exakte Zeitpunkt für diesen Vollmond lässt sich mit 9.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit angeben – also in den frühen Morgenstunden des Samstags. Wir werden allerdings mit unserem bloßen Auge keinen Unterschied in Bezug auf die Mondphase erkennen, wenn wir um 5 Uhr in den Himmel schauen oder um 23.30 Uhr am Freitag. Erst ein paar Nächte nach der Vollmondnacht wird sich der Erdtrabant in unserer Wahrnehmung langsam wieder zurückzuziehen beginnen. Der Februar-Vollmond spielt sich im Sternbild Jungfrau ab.

Vollmond im Februar: Wenn der Snow Moon seine Wirkung entfacht

Der Vollmond kann sich von Mensch zu Mensch und von Monat zu Monat sehr unterschiedlich auf uns auswirken. Worauf sich die einzelnen Sternzeichen im Rahmen des Vollmondwochenendes gefasst machen können, haben wir deshalb oben in unserer Galerie für euch aufgedröselt. Was aber generell am Februarvollmond interessant ist: Die Algonkin, ein nordamerikanisches Urvolk, nannten ihn traditionell "Snow Moon", weil zu dieser Jahreszeit in der Region die stärksten Schneefälle auftraten. Hierzulande trägt der zweite Vollmond des Jahres den Namen "Hornung". Man vermutet, dass unsere Vorfahren ihn so nannten, weil im Februar viele Rothirsche ihr Geweih abwarfen.

