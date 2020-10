Ein Liebesgeständnis ist für die meisten Menschen eine ziemlich große Sache. Einerseits wissen wir wohl alle aus Erfahrung, dass sich die magischen drei Worte nicht einfach so dahinsagen lassen, andererseits können sie uns ganz schön aus der Bahn werfen, wenn wir sie zu hören bekommen – besonders wenn sie jemand zum ersten Mal zu uns sagt.

Im Idealfall sagen wir "ich liebe dich" natürlich erst, sobald wir uns sicher sind. Zum einen, dass wir es auch wirklich meinen, zum anderen, dass unser Gegenüber es erwidern wird oder zumindest ungefähr so reagieren, wie wir es uns wünschen (hier erfährst du übrigens, was du über einen Menschen wissen solltest, bevor du "ich liebe dich" sagst).

Doch wie wir alle wissen: Manchmal (beziehungsweise meistens ...) ist das Leben kein Idealfall. Manchmal sagen wir die drei Worte zu früh, manchmal sagen wir sie zum falschen Menschen und manchmal in einem völlig unpassenden Moment. Und manchmal reagiert unser Gegenüber einfach nur strange und unverhofft. Welche skurrilen Antworten auf "ich liebe dich" die Sternzeichen typischerweise von sich geben – oder sich, wenn man Glück hat, auch nur denken – erfährst du in unserer Galerie. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit noch einmal festhalten: Ein Liebesgeständnis ist nicht unbedingt eine große Sache, sondern eine schöne – sofern wir sie nicht übermäßig verkomplizieren.

Du möchtest mehr über dich und die anderen Sternzeichen erfahren? Falls dich Beziehung und Partnerschaften interessieren, kannst du dich in unserem Partnerhoroskop schlau machen. Dort findest du Tipps und Infos für alle möglichen Sternzeichen-Paarungen. Möchtest du generell wissen, wie die zwölf Sternzeichen-Typen in Beziehungen agieren und was sie brauchen? Das kannst du in unserem Liebeshoroskop nachlesen.

Auch interessant findest du vielleicht, was dein Mondzeichen über dich verrät oder was unser Aszendentenrechner über deine Persönlichkeit enthüllen kann. Und was die Sternzeichen und die vier Elemente miteinander zu tun haben, kannst du ebenfalls bei uns erfahren.