Turbulente Zeiten auf der Erde wie in unserer Galaxie: Merkur wechselt in den Widder, was uns aufwühlt und Hin- und Hergerissenheit begünstigt. Saturn rät zum Abwarten und Tee trinken, doch das ist leichter gesagt als getan. Die Sonne berührt nun sowohl Jupiter als auch Pluto, was bei einigen überzogene Ansprüche an ihr Schicksal stellen lässt. Die Sonne-Saturn-Spannung empfiehlt, den heilsamen, mittleren Weg zu wählen – der ist schließlich immer die beste Option. Was all das für dein Osterwochenende bedeutet? Verraten wir jetzt!

Horoskop: So wird dein Osterwochenende vom 10. bis 13. April 2020

Steinbock

Ein bisschen haderst du zwar noch damit, dass Ostern dieses Jahr so völlig anders ausfällt als geplant, aber du machst das Beste draus. Immerhin hast du jetzt mal so richtig Zeit für dich und deine Liebsten! Versuch dich abzulenken und im Hier und Jetzt zu leben – um die Zukunft kannst du dich kümmern, wenn es so weit ist ...

Wassermann

Du hast praktisch gar kein Problem damit, dass Ostern zur Abwechslung mal improvisiert werden muss. Hauptsache, du hast frei und Zeit für deine Ideen und Herzensprojekte. Vergiss aber bitte nicht die Menschen, die dir etwas bedeuten: Manche von ihnen tun sich nicht so leicht wie du, sich mit der Situation zu arrangieren ...

Fische

Du schwelgst Ostern mal so richtig tief in Erinnerungen! Von deiner Kindheit über die Pubertät bis hin zu den ersten Schritten auf eigenen "Erwachsenenbeinen" – all die Osterwochenenden und andere besondere Momente ziehen jetzt an dir vorbei. Gib dich dem Schwelgen hin, denn es macht dir bewusst, wie viel du in deinem Leben schon bewältigt hast – und dass du auch diese Etappe bewältigen wirst!

Widder

Nachdem du schon die Woche über on fire warst, ist dein Energiepegel auch am Wochenende auf einem durch die Decke Niveau. Heiß, lecker, abwechslungsreich, erotisch, lustig, harmonisch, liebevoll – ja, dein Ostern wird trotz der ätzenden äußeren Umstände definitiv ein Fest!

Stier

Als klar wurde, dass Ostern dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen stattfinden wird, hat dich das zwar zunächst ziemlich erschüttert, aber mittlerweile bist du damit fein – denn immerhin hattest du genug Zeit, dich darauf einzustellen und einen Plan B vorzubereiten. Auf jeden Fall ist dir an diesem Wochenende extrem nach Schlemmen und Genießen – und das kannst du gerne ohne schlechtes Gewissen tun. Vertraue und höre auf deinen Körper. Er wird dir schon sagen, wenn du übertreibst.

Zwillinge

Gute Nachrichten: Du kannst dich übers Osterwochenende super entspannen, egal was du machst! Ob du alleine bist oder zusammen mit deinen Liebsten, du findest genau das richtige Maß aus Beschäftigung und Nichtstun.

Krebs

Jippieh, langes Wochenende! Nutz die Tage, um jetzt einfach mal ganz bewusst nicht zu funktionieren. Schlaf aus, wenn dir danach ist, pfeif auf Sport, falls du keine Lust hast, und sag deinen Mitmenschen ruhig mal deine Meinung – du bist sowieso sensibel genug, um sie damit nicht zu verletzen. Dich belastet die derzeitige Situation, da solltest du dich nicht zusätzlich fordern und unter Druck setzen. Erlaub dir, deinem Gefühl zu folgen, und dein Wochenende wird dir gut tun und Kraft spenden.

Löwe

Puh, erstmal durchatmen! Die Woche war für dich ganz schön fordernd und die Feiertage kommen dir nun sehr gelegen. Nutz die Zeit zur Besinnung und blicke lieber ein bisschen zurück als nach vorn – was die Zukunft bringt, kannst du gerade nur seeeehr bedingt beeinflussen ...

Jungfrau

Dir fehlt am Wochenende ausnahmsweise mal die Motivation. Fair enough, schließlich hast du in letzter Zeit super viel gerissen! Siehst du nicht so? Dann solltest du evtl. an deiner Wahrnehmung arbeiten ... Bitte stress dich jedenfalls nicht, ein perfektes Ostern zu arrangieren. Außergewöhnliche Umstände, außergewöhnliche Maßnahmen. Lass dich darauf ein und übe dich im Improvisieren.

Waage

Du bist derzeit bester Stimmung! Warum auch nicht, schließlich ist Frühling und du bist am Leben? Lass dich von den allgemein eher bedrückten Vibes nicht runterziehen und fühl dich schon gar nicht schuldig, dass es dir gut geht – damit wäre schließlich auch niemandem geholfen.

Skorpion

Ja, du hattest für Ostern völlig andere Pläne, aber nein, du lässt dir davon nicht die Laune verderben. Schließlich kannst du's dir auch zu Hause schön machen – lecker essen, Verwöhnprogramm mit eventueller Bescherung ... dich erwartet auf jeden Fall ein Wochenende, das du niemals vergessen wirst!

Schütze

Ostern ist dir persönlich sowieso nicht so wichtig, für dich zählt nur: Jede Menge Zeit für dich! Während andere kaum wissen, was sie mit all den Stunden anfangen sollen, fällt es dir schon fast schwer, alles, worauf du Lust hast, unterzubringen. Langeweile kennst du eh nicht, denn beim Nichtstun kommen dir oft die besten Ideen. Genieß einfach dein Wochenende und mach, wonach dir ist – aber vergiss dabei nicht, auch mal an die zu denken, die du liebst.