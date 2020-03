Horoskop: So wird dein Wochenende vom 13. bis 15. März 2020

Aus kosmischer Sicht befinden wir uns am Wochenende in einer brenzligen Situation: Einerseits ist durch den Wechsel Saturns in den Wassermann eine gute Zeit, um Mauern einzureißen und Gefühle offen auszuleben – nur leider triggert die Begegnung Plutos mit Mars blinde Wutausbrüche, die tiefe Spuren hinterlassen können ... Wie sich das auf die unterschiedlichen Sternzeichen auswirkt, verraten wir jetzt.

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 13. bis 15. März

Steinbock

Dem Erdzeichen Steinbock steht ein sehr schönes Wochenende bevor – wenn er sich von Trubel und allzu bunter Gesellschaft fernhält. Im Ernst: Um großartig etwas zu unternehmen und dich unter die Menge zu mischen, stehen deine Sterne gerade nicht besonders günstig. Aber warum sollte dich das stören, wenn du's dir auch allein gemütlich machen kannst ...?

Wassermann

Wassermänner wühlt Saturns Bewegung besonders auf, allerdings kann das durchaus positiv sein! Wenn du dich umtriebig fühlst, unternimm etwas, anstatt dich zu verkriechen: Geh raus, läute den Frühjahrsputz ein, mach Sport – solche Dinge tun dir jetzt gut. Was Gefühle wie Wut oder Unzufriedenheit angeht: Versuch am besten, ihnen erst einmal nachzuspüren und ihre Ursachen zu finden, bevor du ihnen Taten folgen lässt. Sonst droht die Gefahr, dass du dir oder jemand anderem wehtust ...

Fische

Dem Wasserzeichen Fische bietet die kosmische Situation jede Menge Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten. Möchtest du etwas unternehmen? Feiern? Es ruhig angehen lassen? Mach, worauf du Lust hast, und lass dir bloß nicht von anderen reinquatschen – schließlich weiß niemand besser als du, was du dieses Wochenende brauchst.

Widder

Auch wenn man so etwas als Feuerzeichen gar nicht gerne hört: Widder sollten ihre Erwartungen an dieses Wochenende möglichst herunterschrauben! Vor allem im sozialen Bereich und in der Liebe könnten unterschiedliche Vorstellungen miteinander clashen, von denen du dachtest, sie liefen parallel in die gleiche Richtung. Doch bevor du es zu tragisch nimmst: Das heißt nicht, dass ihr verschiedene Ziele verfolgt, ihr wählt nur einfach nicht denselben Weg ...

Stier

Alles okay bei dir? Vielleicht solltest du dir diese Frage am Wochenende selbst einmal stellen – und sie in aller Ruhe beantworten. Gerade dir kann die kosmische Lage dabei helfen zu erkennen, wer oder was dich auf deinem Weg zum Glück am Vorankommen hindert und wer oder was dir dabei hilft. Also: Nimm dir die nächsten Tage ruhig ein paar Momente Zeit, um dir darüber klar zu werden, wo du stehst, wohin du willst und wie du dorthin kommst, denn es kann sich definitiv lohnen – wenn du anschließend Konsequenzen ziehst ...

Zwillinge

Luftzeichen Zwillinge steht ein grandioses Wochenende bevor! Am Freitag, den 13., haben Zwillinge mehr Glück als alle anderen, Samstag und Sonntag sind sie super gelaunt und amüsieren sich großartig. Ist eben doch eine gute Strategie, das Leben mit Humor zu nehmen – besonders wenn sich alle um uns herum komisch benehmen ...

Krebs

Dem Krebs spielt die Himmelslage gerade nicht so in die Karten – macht aber nichts, schließlich bist du stark und selbstbewusst genug, um ambivalente Gefühle (sowohl deine eigenen als auch die deiner Mitmenschen ...) auszuhalten und mit Fassung darauf zu reagieren. Am Wochenende können besonders frische Luft und Bewegung wahre Wunder wirken, also halte dir dafür auf jeden Fall ein möglichst großzügiges Zeitfensterchen frei.

Löwe

Okay, du gehörst laut Horoskop ganz klar zu den Kandidaten, die am Wochenende mehr von Wut als von positiver Energie getrieben werden. Dummerweise könnten ausgerechnet die Menschen, die dir am nächsten stehen, dabei unter die Räder geraten – andererseits lassen dich diejenigen, die dich wirklich kennen und lieben, rechtzeitig in Ruhe. Insofern könnten dir die kommenden Tage tatsächlich ein paar interessante Erkenntnisse liefern ...

Jungfrau

Dir versuchen die Sterne dieses Wochenende deine größte Schwäche zu offenbaren – aber bist du auch bereit sie zu erkennen? Kleiner Tipp: Kein Mensch ist perfekt und wer immer alles kontrollieren möchte, wird gerade davon – von seinem Kontrollwahn – am meisten kontrolliert. Teste doch einfach mal aus, was passiert, wenn du die anderen machen lässt. Vielleicht ist das Ergebnis ja gar nicht so schlecht, wie du denkst.

Waage

Dich ermutigt die kosmische Situation dazu, dich einem lange vor dir hergeschobenen Konflikt zu stellen. Aber ist es wirklich der richtige Moment dazu? Kannst du deine Sichtweise klar und deutlich in Worte fassen und kommunizieren und stört dich diese Schieflage so sehr, dass du sie jetzt gerade ruckeln musst? Mach dir am besten erst einmal etwas Leckeres zu essen, setz dich in Ruhe hin und denk darüber nach, wofür du gerade besonders dankbar bist. Wenn du dann immer noch Konflikte lösen möchtest, tu's.

Skorpion

Skorpione empfinden dieses Wochenende einerseits ein großes Bedürfnis nach Nähe, andererseits sind sie launisch und wissen nicht so recht, was sie wollen. Kann natürlich zu Knatsch führen, wenn die Menschen um dich herum gerade ebenfalls eher empfindlich und angreifbar drauf sind. Trotzdem: In Gesellschaft bist du die nächsten Tage auf jeden Fall besser aufgehoben als allein. Und selbst wenn es zu Missverständnissen kommt: Deine Beziehungen sind stark genug, das auszuhalten.

Schütze

Du solltest auf jeden Fall gut frühstücken, denn du brauchst dieses Wochenende ganz viel Energie! Am liebsten möchtest du gerade alles auf einmal: Dich auspowern, unverplante Zeit zur Selbstreflexion, intime Momente mit deinem Liebsten und ausgelassen in großer Runde feiern. Problem: Um all das unterzubringen, ist das Wochenende leider zu kurz – doch wenn du ein bisschen priorisierst, kommst du trotzdem auf deine Kosten.