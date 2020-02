Mit dem Valentinstag am 14. Februar beginnt eine spannende Phase in unserem Kosmos. In der Liebe sind unter Venus, Lilith und Chiron sehr viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl gefragt, ansonsten erfordert eine Planetenballung in Steinbock ein hohes Maß an Willenskraft. Was das für dein Wochenende bedeutet? Erfährst du jetzt!

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 14. bis 16. Februar 2020

Steinbock

Steinböcke sind am Wochenende umtriebig, allerdings in positiver Weise. Es juckt das Erdzeichen in den Fingern, etwas Sinnvolles und Produktives mit seiner Zeit anfangen. Keine Sorge, du findest garantiert das Richtige, wenn du erst einmal anfängst! Den Valentinstag kannst du's aber gerne noch ruhig angehen lassen.

Wassermann

Wassermänner kommen nach ein paar sehr anregenden Wochen langsam wieder zur Ruhe. Richtig so, denn jetzt ist die Zeit, das Erlebte zu verarbeiten und Kraft zu tanken. Nimm dir Zeit für dich und lass dich etwas träumen. Wenn du dich jetzt unter druck setzt und weiter pushst, geht der Schuss nach hinten los ...

Fische

Fische erwartet ein Wochenende voller Liebe und Harmonie – mit dem Valentinstag als Auftakt. Egal, ob Single oder in einer Partnerschaft, das Wasserzeichen erfährt in den nächsten Tagen viel Wertschätzung und Zuneigung, und zwar dafür, dass es immer auf seine Mitmenschen eingeht und für sie da ist.

Widder

Für den Widder beginnt am Wochenende eine brenzlige Phase. Das Feuerzeichen fühlt sich stark, zielstrebig und energiegeladen, neigt jedoch zu Übermut und dazu, sich zu verbeißen. Am Wochenende ist besonders dein Missverständnisrisiko hoch. Also ehe du dich auf einen Streit einlässt: Frag lieber noch mal ganz genau nach ...

Stier

Stiere fühlen sich momentan im Einklang mit sich und der Welt. Zum Valentinstag solltest du dich richtig verwöhnen (lassen), danach spricht nichts dagegen, deine Wochenend-Routine zu zelebrieren. Die Sterne stehen momentan zu deinen Gunsten, also folge "einfach" deinem Gefühl und lass es dir gut gehen.

Zwillinge

Zwillinge tun sich momentan schwer damit, die richtigen Worte zu finden und ihre Gefühle klar zu kommunizieren. Zum Teil weiß das Luftzeichen allerdings selbst auch gar nicht so genau, was eigentlich in ihm vorgeht. Nutz das Wochenende, um dich zu sammeln, und nimm dir nicht zu viel vor. Nicht mehr lange, dann siehst du die Dinge schon wieder sehr viel klarer.

Krebs

Für Krebse ist der Tag der Liebe einer der wichtigsten des Jahres. Doch je größer die Erwartung, umso schwerer ggfs. auch die Enttäuschung. Verlange nicht zu viel von deinen Mitmenschen, schließlich haben sie ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle, die sie auf Trab halten. Gerade dieses Wochenende solltest du dein Glück selbst in die Hand nehmen – und unbedingt den Mund aufmachen, wenn dir etwas nicht passt.

Löwe

Löwen haben am Wochenende ein noch stärkeres Bedürfnis danach als sonst, im Mittelpunkt und Liebe und Wertschätzung zu erfahren. Verständlich, denn in letzter Zeit haben sie sehr oft sehr viel gegeben. Kleines Problem: Unter Merkur-Neptun sind momentan nur wenige Menschen wirklich dazu in der Lage, auf andere einzugehen und ihre Wünsche zu verstehen. Ob also das Wochenende für den Löwen schön oder frustrierend wird, hängt in erster Linie davon ab, wen er an seiner Seite hat ...

Jungfrau

Jungfrauen gehen mit sehr klaren Vorstellungen in dieses Wochenende und den Valentinstag. Dummerweise tendieren sie dabei jedoch dazu, sich zu versteifen und aggressiv zu reagieren, wenn es anders läuft, als geplant. Versuch, dich zu entspannen und die Dinge nicht zu eng zu sehen. Ansonsten sind Konflikt und schlechte Stimmung unvermeidbar.

Waage

Waagen schweben weiter auf ihrem Hoch! Dank ihres Talents, auf andere einzugehen und das Leben leicht zu nehmen, gelingt es ihnen, die Harmonie zu wahren und für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Mach dir am besten nicht zu viele Gedanken und geh einfach mit deinem Flow – dann steht einem chilligen Wochenende nichts im Weg.

Skorpion

Der Skorpion ist in letzter Zeit so durch die Gegend gewirbelt, dass man meinen sollte, er müsste jetzt mal zur Ruhe kommen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Du bist voller Energie und Tatendrang und kannst kaum erwarten, das nächste große Projekt zu starten. Aus astrologischer Sicht besteht kein Grund, dich zu bremsen. Momentan hast du alles super im Griff und begeisterst dein Umfeld.

Schütze

Schützen haben nach wie vor eine sehr starke Motivation, voranzukommen und sich weiterzuentwickeln. An diesem Wochenende fühlen sie sich dabei jedoch weniger unruhig als noch vor ein paar Tagen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, um einmal auszuruhen und zurückzuschauen: Zeigt nicht die Erfahrung, dass du allen Grund hast, an dich zu glauben ...? Rückblick und Reflexion sind für dich zur Zeit reichhaltige Quellen der Kraft.

