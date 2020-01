Horoskop: So wird dein Wochenende vom 17. bis 19.01.

Horoskop vom 17. bis 19.01.20: Deine Sterne am Wochenende

Steinbock

Das Wochenende allein zu verbringen, wäre eine Verschwendung – denn du bist umgänglich, charmant, kompromissbereit und äußerst mitteilsam. Eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Beziehungen zu vertiefen. Ansonsten solltest du die freie Zeit dazu nutzen zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Falls du in die Versuchung kommst, dir einen kleinen Wunsch zu erfüllen: Gib ihr ruhig mal nach! Du hast es dir verdient.

Wassermann

Dir fällt gerade alles irgendwie leicht. Der Grund: Dein Gefühl und Verstand befinden sich in wunderbarem Einklang. Nutz den Schwung und werde aktiv – sonst staut sich deine Energie und du wirst unzufrieden!

Fische

Überraschungen sind dir dieses Wochenende so gut wie gewiss. Je mehr du auf deine Routine und dein streng geregeltes Alltagsleben pochst, desto eher kannst du daher aus der Bahn geworfen werden. Lass dich auf Kursänderungen ein und halte nicht aus Angst am Gewohnten fest!

Widder

Ein Schub gestärkten Selbstvertrauens lässt Grenzen plötzlich niedriger erscheinen. Dadurch neigst du jetzt vermehrt zu großen Vorhaben. Pass dabei bitte auf, dass du die Grenzen deiner Möglichkeiten nicht überschreitest! Ob unnötige finanzielle Ausgaben, überhöhtes Unfallrisiko beim Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als übereilt herausstellen – klar kannst du hinterher aus deinen Fehlern lernen. Doch vielleicht lässt sich ja der ein oder andere auch von vornherein vermeiden ...

Stier

Am liebsten möchtest du das Wochenende in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Auf Streit und Konflikt kommst du gerade mal so gar nicht klar. Dadurch bist du momentan zwar äußerst großzügig, anpassungsfähig und wohlwollend, allerdings neigst du auch dazu, dich passiv zu verhalten, wenn du dich besser wehren solltest.

Zwillinge

Falls du dieses Wochenender erwartest, dass andere sich um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorg am besten selbst dafür selbst dafür, dass es dir gut geht! Wie wäre es zum Beispiel, wenn du dir ein paar Stunden Zeit nimmst, um rauszugehen, deinen Träumen nachzuspüren und den Alltag für eine Weile auszublenden? Oder ist dir mehr nach Musik? Wenn du dich wohlfühlst, kannst du auch deine Mitmenschen mit deiner Gesellschaft bereichern.

Krebs

Dir ist dieses Wochenende eher nach Gesellschaft als nach Me-Time, es zieht dich nach draußen und unter Menschen. Deine Beziehungen lassen deine persönlichen Wünsche verblassen. Einziges Problem: Du reagierst momentan ziemlich sensibel auf Charme und Charisma anderer, neigst dadurch zu Eifersucht und Konkurrenzdenken. Kleiner Reminder: Beziehungen, Sympathie und menschliche Bindungen sind keine messbaren Größen, die sich durch Parameter wie Witz und Charme berechnen lassen – sondern basieren auf Gefühl und (gemeinsamem) Erleben.

Löwe

Gerade am Samstag könntest du ganz schön launisch sein. Vielleicht möchtest du etwas tun, kannst dich aber nicht ganz dazu durchringen? Eventuell kommen dir auch die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfüll dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und tu, worauf du Lust hast! Das gibt dir die nötige Kraft, um deine ursprünglichen Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Jungfrau

Du bist mit den Gedanken gerade nicht besonders bei der Sache. Du neigst zum Träumen, hängst vielleicht falschen Illusionen nach oder lässt dir von Mitmenschen Sand in die Augen streuen. Was du dazu wissen solltest: Deine Stimmung und Gefühle stehen dir am Wochenende ins Gesicht geschrieben. Daher der gut gemeinte Rat: Unterschreib heute keine Verträge und triff keine wichtigen Abmachungen! Gönn dir lieber etwas Ruhe mit deinen Liebsten und mit Menschen, denen du vertraust.

Waage

Möchtest du das Wochenende genießen? Dann erfüll dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönn dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Falls du merkst, dass du ins Träumen verfällst: Lass dich darauf ein. Selbst wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Aufmerksamkeit schenkst: Dieses Wochenende kannst du super neue Kraft tanken – solange du nur deinem Gefühl folgst ...

Skorpion

Falls du in diesen Tagen etwas unternimmst, bist du möglicherweise selbst von deiner Energie überrascht. Du entdeckst eine tatkräftige Seite an dir, die dir nie so bewusst war wie jetzt. Gut so! Denn wenn du dir selbst mit Liebe und Respekt begegnest, sind auch deine Beziehungen davon geprägt. Siehst du dagegen vorwiegend deine Mängel, so kannst du nur schwer die Liebe und Anerkennung eines anderen Menschen annehmen. Also: Sei stolz auf dich! Und schüttele dieses Gefühl der eigenen Handlungsfähigkeit nicht gleich wieder ab.

Schütze

Viel vor dieses Wochenende? Du hast zwar jede Menge Mut und Energie, aber deine Ansprüche an dich selbst sind schon ziiiiemlich hoch. Bleib realistisch! Und: Wir alle brauchen ab und zu ein paar Streicheleinheiten – lass es ruhig mal zu, wenn sie dir jemand anbietet.

