Jippieh, Wochenende UND Frühlingsanfang – da kann man ja nur gut drauf sein ... oder? Schauen wir mal, was das Wochenendhoroskop so sagt.

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 20. bis 22. März

Steinbock

Steinböcke haben gerade alles im Griff, was im Griff zu haben ist – und darauf kannst du echt stolz sein, besonders in so einer Zeit wie dieser, in der viele andere die Nerven verlieren. Am Wochenende hast du viel Energie und Lust, etwas zu unternehmen. Eventuell könnte es allerdings schwierig werden, Leute zu finden, die dabei mitziehen. Wenn dem so ist, lass dir davon die Stimmung nicht verderben. Hauptsache, du hast deinen Spaß!

Wassermann

Dein Wochenende wird irgendwie so "mäh". Einerseits hast du Lust, etwas zu unternehmen, andererseits fühlst du dich weder besonders energiegeladen noch selbstbewusst. Mach dir deshalb keinen Stress: Niemand zwingt dich, ständig gut drauf zu sein und etwas zu erleben. Hör auf dein Gefühl und lass dich mal ein bisschen treiben – vielleicht ergibt sich dann etwas von ganz allein.

Fische

Dein Wochenende wird noch mal so richtig schön! Der Frühling lässt dich aufblühen und hebt deine Stimmung, am liebsten wärst du nonstop draußen am Feiern mit lieben Menschen. Achte trotzdem darauf, dass du dich vor lauter Unternehmungslust nicht übernimmst – der Frühling ist schließlich noch lang.

Widder

Passend zum Start der Geburtstagssaison von Feuerzeichen Widder überwinden Widder-Geborene laut Horoskop so langsam, aber sicher ihr Tief. Das Wochenende schenkt dir neuen Mut und spendiert einen Energieschub, den du nicht auf der Couch aussitzen solltest. Umgib dich jetzt bloß nicht mit Menschen, die dich wieder ausbremsen ...

Stier

Gerade alles ein bisschen viel? Mach dir nichts draus, es liegt nicht an dir! Die meisten Menschen fühlen sich momentan latent überfordert und sind verunsichert. Immerhin bist du gut aufgestellt und gehst die Dinge souverän an, statt dich zu verkriechen. Ablenkung tut dir am Wochenende am besten. Sport, etwas Leckeres kochen, Zeit mit der Familie verbringen – solche Dinge geben dir jetzt am meisten Kraft.

Zwillinge

Ein Hoch auf deinen Humor! Obwohl dein Wochenende nicht so läuft, wie ursprünglich geplant, machst du das Beste daraus und findest zahlreiche Gründe zu lachen. Dadurch gibst du auch deinen Mitmenschen Kraft (zumindest den humorvollen unter ihnen) und verbreitest gute Stimmung. Lass dir von niemandem einreden, du müsstest die Dinge ernster nehmen – Lachen ist zwar keine Lösung, aber es hilft.

Krebs

Wasserzeichen Krebs erlebt am Wochenende laut Horoskop ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits wünschst du dir Zeit für dich, andererseits fühlst du dich einsam, wenn du allein bist, einerseits hast du Angst, andererseits möchtest du dich davon nicht einschränken lassen ... Verbringe die Tage am besten mit jemandem, der dich ablenkt und dir ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Wenn du so jemanden hast, wird dein Wochenende nämlich trotz Gefühlschaos wunderschön.

Löwe

Dir würde es momentan wirklich gut tun, mal einen Gang herunterzuschalten. Keine Verabredungen, keine To-Dos, kein Druck – klingt das nicht verlockend? Du könntest zum Sport gehen, shoppen oder spontan einen Menschen kontaktieren, auf den du wirklich Lust hast. Nutze das Wochenende, um abzuschalten, zu dir zu finden und Kraft zu tanken – die wirst du nämlich nächste Woche dringend brauchen.

Jungfrau

Puh, Erdzeichen Jungfrau kann das Wochenende gerade mehr als gut gebrauchen! Dir setzt diese chaotische Phase ganz schön zu, weil du ständig deine Pläne ändern musst und daher das Gefühl hast, nicht so voranzukommen, wie du möchtest und könntest. Versuch dich am Wochenende von all dem freizumachen. Das Leben ist kein Wettlauf, bei dem es darum geht, möglichst schnell an ein vorgeschriebenes Ziel zu kommen. Entspann dich mal, schlaf aus, meditiere, geh spazieren, kuschele mit deinen Liebsten – ist es nicht auch schon schön, einfach nur da zu sein ...?

Waage

Dem Luftzeichen Waage fällt es am Wochenende zum Glück außergewöhnlich leicht zu entspannen. Egal ob du feiern gehst, es dir zu Hause gemütlich machst oder etwas für deine Gesundheit tust, du weißt das Leben gerade einfach zu schätzen und genießt jeden Moment. Lass dir diese Stimmung bloß nicht von der allgemeinen Aufregung um dich herum kaputtmachen!

Skorpion

Falls du dich gerade etwas genervt und unruhig fühlst: Mach dir nichts draus, damit bist du nicht allein! Die Begegnung von Mars und Pluto macht vielen Menschen zu schaffen und von dem Chaos auf unserem eigenen Planeten wollen wir gar nicht erst anfangen. Besinne dich auf das, was in deiner Hand liegt, und versuch dich mit den unveränderlichen Dingen anzufreunden. Kleiner Tipp: Auszuschlafen und lecker zu frühstücken, liegt in deiner Hand.

Schütze

Schützen tanzen am Wochenende mal wieder aus der Reihe – indem sie einfach komplett tiefenentspannt sind. Dir ist gerade alles in positivem Sinne (!) egal, du lässt dich einfach treiben und weißt, dass alles irgendwie gut wird. Ein zwitschernder Vogel, die ersten Blüten am Baum, rausgehen ohne Mütze und sonstigem Winter-Gedöns – all das gibt dir ein so tiefes Gefühl der Zufriedenheit, dass du dich allem gewachsen fühlst. Und unter uns: Das bist du ja auch!