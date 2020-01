Das letzte Wochenende im Januar, das erste in der Wassermannsaison – das Universum ist spürbar im Wandel. Was das für die Sternzeichen bedeutet, verraten wir jetzt.

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 24. bis 26.1.2020

Steinbock

Dir fällt es dieser Tage außergewöhnlich leicht, deine Gefühle auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und bist dabei sehr offen. Gleichzeitig gehst du aber auch auf deine Gesprächspartner ein und ermutigst sie, sich dir zu öffnen. So ergeben sich schöne Momente und deine Beziehungen vertiefen sich.

Wassermann

Dein Selbstverständnis ist gestärkt. Du überblickst deinen Lebensweg mit außergewöhnlicher Klarheit und kannst daher dieses Wochenende wunderbar nutzen, um deine nächsten Ziele und Schritte zu planen. Da du außerdem genau weißt, was du dir momentan besonders wünschst und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du super für dein eigenes Wohlbefinden sorgen. Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du dieses Wochenende in erster Linie an dich denkst.

Fische

Du hast jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich gehalten hast. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend ... Findest du die Balance dazwischen die Balance, dürftest du am Wochenende mehrheitlich positive Erfahrungen machen. Kleiner Tipp: Meinungen auszutauschen, dir fremde Ansichten anzuhören und deinen eigenen Horizont zu erweitern, könnte dir dabei helfen.

Widder

Hast du das Gefühl, dass nicht alles so läuft so, wie du es dir vorstellst? Alles, was du angehst, scheint sich dir zu entziehen, entpuppt sich als Illusion oder verläuft im Sand. Fälle keine großen Entscheidungen und lass wichtige Arbeiten ruhen! Am besten gelingt dir dieses Wochenende das Einsetzen für andere.

Stier

Logik und Sachlichkeit lassen bei dir momentan zu wünschen übrig, die Dinge erscheinen dir etwas kompliziert und so hängen Missverständnisse geradezu in der Luft. Du neigst dazu, dich unklar auszudrücken. Vielleicht nimmst du es auch aus Bequemlichkeit mit der Wahrheit nicht so genau – weil du dich oder dein Gegenüber schonen möchtest. Oder du verfällst selbst den Täuschungen anderer ... Keine Sorge, all das geht schnell vorüber! Doch vielleicht solltest du dir angesichts dieser galaktischen Vibes am Wochenende etwas Me-Time gönnen ...

Zwillinge

Findest du das richtige Maß an Wertschätzung dir selbst gegenüber? Jetzt ist Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch das wahre Glück in inneren Werten.

Krebs

Wenn du andere von etwas überzeugen möchtest, eignet sich dieses Wochenende außerordentlich gut. Du hast Schwung und Elan im intellektuellen und kommunikativen Bereich und identifizierst dich stark mit dem, was du sagst. Diese Energie kannst du auch im inneren Dialog nutzen, zum Beispiel, um dich mit deinen Schwächen anzufreunden. Kleine Starthilfe: Oft sind es gerade die Erkenntnisse eigener Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen wecken ...

Löwe

Vermutlich hast du am Wochenende mal wieder einiges auf dem Zettel – doch deine To-Dos abzuarbieten, danach ist dir gerade gar nicht. Versuch, einen Kompromiss zu finden: Kümmere dich nur um das Wichtigste und Dringendste – und dann um dich selbst! Dabei gilt: Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Jungfrau

Achtung! Du handelst am Wochenende eher spontan aus dem Bauch heraus, als sorgfältig überlegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist dabei leider relativ groß. Bremse dich ein bisschen und versuche, deine innere Balance zu finden! Dann wirst du feststellen: Du hast dir in einem Leben ein verdammt sicheres Fundament geschaffen und eigentlich läuft bei dir alles absolut kreisrund.

Waage

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du gerade Lust – wie gut, dass Wochenende ist! Sollte dich dieser Tage ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins überkommen, so nutze den Impuls, deinen persönlichen Freiraum zu erkunden und genießen! Allein schon der Versuch könnte dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Skorpion

Auf andere Menschen wirkst du sehr überzeugend. Der Grund: Dein Selbstbewusstsein ist momentan groß. Das ist auch kein Wunder, denn du bekommst gerade alles in den Griff: sowohl aktuelle Wünsche als auch zukünftige Pläne.

Schütze

Ein Wochenende zum Genießen! Dir stehen gerade gaaaanz viele Türen offen und du bekommst fast alles, was du dir wünschst. Nimm, was das Leben dir bietet und genieße es, so sehr es geht – denn ein Dauerzustand ist das nicht ...

