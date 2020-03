Wir befinden uns in einer angespannten Lage. Mars wechselt derzeit in den Wassermann und trifft dort auf Saturn. Das begünstigt, dass sich unterschiedliche Sichtweisen verhaken und man sich daran aufreibt. Uranus eröffnet allerdings ungeahnte Auswege. Wie sich diese Situation auf das anstehende Wochenende der einzelnen Sternzeichen auswirkt, verraten wir jetzt.

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 27. bis 29. März 2020

Steinbock

Steinböcke arrangieren sich mit der aktuellen Situation bemerkenswert gut. Das Erdzeichen hat erkannt, worauf es ankommt, und versucht jeglichen Ärger und Frust im Keim zu ersticken. Richtig so, schließlich würde das nur zusätzliche Kraft kosten. Am Wochenende kannst du gut entspannen und abschalten, indem du deine Umgebung und deinen Körper pflegst.

Wassermann

Der Wassermann hadert zwar mit am meisten damit, sich nicht so frei bewegen zu können wie sonst, kommt am Wochenende aber besser zur Ruhe als unter der Woche. Eine Eingebung verleiht dir neue Motivation und Antrieb. Erlaub dir ruhig, Pläne zu schmieden und zu träumen – schließlich bleibt die Lage nicht für immer so wie jetzt.

Fische

Für Wasserzeichen Fische ist es am Wochenende wichtig, Kontakt zu Menschen zu suchen, die es verstehen. Gibt es vielleicht eine alte Freundin, die du mal wieder anrufen könntest? Oder hast du den Kontakt zu bestimmten Mitgliedern deiner Familie etwas schleifen lassen? Die kommenden Tage sind absolut geeignet, um solche Beziehungen wieder aufzunehmen. Die betreffenden Personen werden sich über deine Initiative garantiert freuen.

Widder

Feuerzeichen Widder fühlt sich einer Explosion gerade gefährlich nahe. Du bist geladen und weißt nicht wohin mit deiner Energie. Aber jetzt mal ehrlich: Wenn es jemand schafft, das in Produktivität zu verwandeln und konstruktiv mit der Situation umzugehen, dann jawohl du. Möbelrücken? Kleiderschrank ausmüllen? Tanzen? Dir fällt schon etwas ein!

Stier

Stiere sollten sich für dieses Wochenende am besten einen ganz konkreten Plan aufstellen, an den sie sich halten. Je mehr Struktur du hast, umso besser geht es dir und umso wohler fühlst du dich. Anziehen, frühstücken, Wäsche waschen, einkaufen, kochen, meditieren – pack deine To-Do-Liste möglichst voll (und vergiss dabei nicht die Kleinigkeiten), dann wird dir das Wochenende Kraft geben und dich entspannen.

Zwillinge

Luftzeichen Zwillinge ist das ganze Wochenende über latent genervt und unzufrieden – merkt das aber selbst und findet es fast schon witzig. Du lernst gerade viel über dich und beobachtest interessiert, was in dir vorgeht und wie du momentan über dich hinauswächst. Du machst das Beste aus der Situation und kannst stolz auf dich sein – auch wenn du manchmal etwas gereizt bist.

Krebs

Der Krebs wirkt momentan erstaunlich ausgeglichen – zumindest nach außen hin. Menschen, die dir nahestehen, kannst du dich gut öffnen und sie sich dir, das gibt dir Kraft, die Fassung zu behalten. Höre am Wochenende auf dein Gefühl und sprich viel mit deinen Liebsten. Wenn du mit jemandem zusammenlebst, der starke Hände hat: Eine Massage wäre jetzt genau das Richtige.

Löwe

Wow, da hat aber jemand einen Positive-Energie-Schub! Nachdem die Woche eher so lala war, entdeckst du am Wochenende, was da alles in dir schlummert und in der alltäglichen Normalität nie geweckt werden konnte. Folge deinen Impulsen jetzt unbedingt und glaub an dich und deine Träume. Vielleicht tut dir die Entschleunigung ja besser, als du gedacht hättest.

Jungfrau

Jungfrauen machen gerade alles richtig! Du bist echt cool drauf und bewahrst einen kühlen Kopf, obwohl du deine Pläne natürlich nicht so umsetzen kannst, wie du dir wünschen würdest. Stark, wie du die Nerven bewahrst und damit auch Menschen in deiner Nähe Kraft gibst. Trotzdem brauchst auch du Zuwendung, notfalls von dir selbst. Also schnapp dir am Wochenende vielleicht ein gutes Buch, setz dich damit ans offene Fenster und tauche einfach mal einen Moment lang ab.

Waage

Für Waagen wird das Wochenende ungewohnt schwer. Du liebst es, mit anderen rauszugehen und etwas zu unternehmen, und hasst es, darauf jetzt verzichten zu müssen. Aber ist das für einen so optimistischen Menschen wie dich wirklich ein Grund, sich hängen zu lassen? Nutz deine Kreativität, um trotzdem eine schöne Zeit mit deinen Lieben zu haben. Kamera aufstellen, auf record drücken und los – sprich dich aus, dokumentier deinen Tag, studier einen Zaubertrick ein und führe ihn vor und schick das Video an deine Leute. Oder lass dir etwas anderes einfallen. Ideen hast du doch genug.

Skorpion

Skorpione stellen momentan unter Beweis, dass sie nicht nur einfühlsam, sondern auch überaus pragmatisch sein können. Du bist für deine Mitmenschen eine starke Stütze und das gibt auch dir Kraft und ein gutes Gefühl. Am Wochenende solltest du dich dafür unbedingt gebührend selbst feiern und verwöhnen. Heißes Bad, Beauty-Treatment, Workout, Yoga – such dir etwas aus oder mach einfach alles. Dann bist du kommende Woche wieder frisch und aufgetankt.

Schütze

Es hat ein bisschen gedauert, aber so langsam arrangiert sich der Schütze mit der Situation nahezu vorbildlich. Am Wochenende meldet sich in dir zwar eine Unruhe, aber die kannst du konstruktiv nutzen – vielleicht nicht ganz so, wie du es dir wünschen würdest, aber was soll's. Das Leben ist zu einzigartig, um sich über Dinge zu ärgern, die man nicht ändern kann. Noch nie hast du das so gespürt wie jetzt.