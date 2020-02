Horoskop: So wird dein Wochenende vom 28.2. bis 1.3.20

Mit dem FrĂŒhling on its way entspannt sich die Lage in unserem Kosmos zusehends. Uranus-Impulse lockern den saturnischen Anspruch, was vielen Menschen ein GefĂŒhl von Freiheit und Ausgeglichenheit vermittelt. Wie sich die aktuelle kosmische Situation auf das Wochenende der einzelnen Sternzeichen auswirkt, verraten wir jetzt.

Horoskop: So wird das Wochenende vom 28.2. bis 1.3.2020

Steinbock

Dem Steinbock kommen die entspannten Impulse unserer Allmacht gerade recht: Das Erdzeichen fĂŒhlt sich ziemlich ausgelaugt und braucht dringend eine Pause. Obacht ist vor allem im zwischenmenschlichen Bereich angebracht, denn angestaute GefĂŒhle könnten nun zum Ausbruch kommen. Wer das Wochenende also wirklich zum Relaxen nutzen möchte, sollte sich wohl lieber etwas Me-Time gönnen – die Konflikte laufen schon nicht weg ...

Wassermann

WassermĂ€nner stoßen momentan ĂŒberall auf viel VerstĂ€ndnis und Sympathie – auf einmal scheinen sogar Leute auf deiner WellenlĂ€nge zu liegen, zu denen du bisher keinerlei Verbindung gespĂŒrt hast. Eine tolle Gelegenheit, auszugehen und dich mit anderen zu beschĂ€ftigen. Auch deinem Selbstvertrauen bekommt das positive Feedback ĂŒberaus gut.

Fische

Die einen feiern ihren Geburtstag, andere machen es sich mit ihren Liebsten gemĂŒtlich, wieder andere tun, wonach ihnen der Sinn steht – fĂŒr Fische wird es ein Wochenende der Neuentdeckung großer GefĂŒhle fĂŒr die kleinen, aber doch so wichtigen Angelegenheiten des Lebens. Der Kaffee am Morgen, das LĂ€cheln des Mitarbeiters im Supermarkt, das Zusammensein mit dem Partner, der Freundin oder einem Angehörigen: Das Leben ist schön und das spĂŒrst du die nĂ€chsten Tage besonders intensiv.

Widder

Dem Widder steht der Sinn dieses Wochenende gar nicht so sehr nach Entspannung, ihm ist es wichtiger, unausgesprochene Probleme anzugehen und Konflikte aus der Welt zu schaffen. Chapeau, damit beweist du mal wieder ein hervorragendes GespĂŒr und TaktgefĂŒhl! Es kann zwar etwas laut werden, doch die Chancen stehen top, dass du mit deinem Mut eine deiner wichtigsten Beziehungen nachhaltig festigst und verbesserst.

Stier

Puh, geschafft! Stieren kam es schon Mitte der Woche so vor, als wĂ€ren sie monatelang nicht zur Ruhe gekommen – doch dank Uranus fĂ€llt am Wochenende sĂ€mtliche Anspannung von ihnen ab. Es ist egal, ob du ausschlĂ€fst und es dir zu Hause gemĂŒtlich machst, dich beim Sport austobst oder ausgehst, du kannst die nĂ€chsten zwei Tage bei praktisch jeder AktivitĂ€t entspannen. Vorausgesetzt du machst etwas, wonach dir der Sinn steht.

Zwillinge

GegenĂŒber Zwillingen könnte sich am Wochenende der eine oder andere GefĂŒhlsausbruch entladen. Doch keine Sorge: momentan ist das Luftzeichen dafĂŒr genau die richtige Anlaufstelle. Aufmerksam und geduldig zuhören, Ruhe bewahren, schlagfertig und angemessen antworten – fĂŒr dich gerade alles null problemo! Pass aber auf, dass du nicht zum Sorgenkasten mutierst und nimm dir auch ein bisschen Zeit fĂŒr dich. Der Montag kommt schneller, als du denkst ...

Krebs

Ups, da liegt aber jemandem einiges auf der Seele, oder?! Macht nichts, die nĂ€chste Zeit ist wie dafĂŒr gemacht, jeglichen Ballast hemmungslos abzuwerfen. Schnapp dir einen Menschen, dem du vertraust, kocht euch einen Tee oder köpft eine Flasche Wein und quatscht, bis alles gesagt ist. Euch beiden wird es hinterher besser gehen und eure Beziehung macht das nur noch stĂ€rker. Â

Löwe

Löwen wirken auf andere hĂ€ufig super selbstbewusst, doch in Wahrheit zweifelt das Feuerzeichen sogar ziemlich viel an sich selbst – deshalb versuchst du, es allen irgendwie recht zu machen. Dieses Wochenende könnte dich dieses BemĂŒhen gegen eine Wand fĂŒhren, denn deine eigenen BedĂŒrfnisse melden sich stĂ€rker als sonst. Nimm dir lieber eine Sache weniger vor und denk dran, bevor du anderen VorwĂŒrfe machst: Dass du dich unter Druck gesetzt fĂŒhlst, liegt nicht an ihnen, sondern an dir.

Jungfrau

Wenig PlĂ€ne fĂŒrs Wochenende? Das sollte dir keine Angst machen! Auch du hast das Recht zu entspannen und MĂŒĂŸiggang fördert KreativitĂ€t und Ideen. Die Welt dreht sich auch dann weiter, wenn du die FĂ€den einmal aus der Hand gibst und dich zurĂŒcklehnst. Klingt fĂŒr dich nach einer Herausforderung? Macht nichts. Jetzt ist deine Zeit sie zu bewĂ€ltigen.

Waage

Achtung, fĂŒr dich wird's dieses Wochenende brenzlig. Du fĂŒhlst dich zwar selbstsicher und energiegeladen, doch dadurch trittst du anderen gegenĂŒber ehrlicher und direkter auf als sonst. GrundsĂ€tzlich nicht falsch, aber sie sind es eben von dir nicht so gewohnt. Auch wenn du die Wahrheit sagst, denk lieber noch einmal mehr darĂŒber nach, wie du sie sagst. Als Meister der Diplomatie hast du das ja eigentlich drauf.Â

Skorpion

Wow, da hat aber einer ganz schön viel Elan! Wasserzeichen Skorpion steckt gerade voller Tatandrang und Power, nach AbhĂ€ngen und Entspannen steht ihm gar nicht der Sinn. Könnte ein Problem werden, wenn du von anderen erwartest, dass sie mit dir mithalten. Versuch ein bisschen RĂŒcksicht zu nehmen und mach dein Ding im Zweifel einfach allein.

SchĂŒtze

Der SchĂŒtze pendelt im Grunde das ganze Jahr zwischen "lasst mich durch, ich will was erleben!" und "zu Hause entspannen ist ja doch gar nicht so kacke" – unter dem Einfluss von Uranus schlĂ€gt sein Pendel dieses Wochenende zu Letzterem. Zwar fĂ€llt es dir nach wie vor schwer, dir Nichtstun und Entspannung zu erlauben. Doch wenn du dich die nĂ€chsten Tage zu Action zwingst, könnte dir das anschließend ziemlich leid tun ...