Der Januar nimmt einen ruhigen Ausklang, doch die kosmologischen Spannungen, die uns der Februar bringen wird, liegen bereits in der Luft (mehr dazu erfährst du in unserem Februar-Horoskop). Was das für dein Wochenende bedeutet? Verraten wir jetzt!

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 31.1. bis 2.2.2020

Steinbock

Steinböcke können dieses Wochenende noch einmal so richtig genießen (und sollten es auch!). Ausschlafen, lecker frühstücken – tu dir selbst etwas Gute und blicke mit Stolz zurück auf all das, was du im Januar schon geleistet hast. Ansonsten bieten sich die freien Tage an, um zu Hause Klarschiff zu machen und aufzuräumen.

Wassermann

Auch wenn das Wetter schlecht ist: Für Wassermänner ist das Wochenende wie gemacht, um etwas zu unternehmen! Neue Leute kennenlernen, etwas Neues ausprobieren – jeder Input trifft bei dir gerade auf höchst fruchtbaren Boden. Vielleicht ein spontaner Kurztrip in eine andere Stadt? Jede Art von Abwechslung ist dir höchst willkommen.

Fische

Fische können dieses Wochenende das Leben ihrer Mitmenschen positiv beeinflussen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie auf andere zugehen. Falls dir gerade mehr nach Rückzug und Alleinsein zumute ist, hier ein gut gemeinter Rat: Verbringe deine Zeit mit einer Person, die nicht nur nimmt – sondern dir auch etwas zurückgibt.

Widder

Widder spüren schon die in der Luft liegende kosmische Spannung und fühlen sich aufgekratzt und unruhig. Versuch, deine Energie für etwas Sinnvolles einzusetzen, z. B. Sport, Wohnungsputz, Papiere ordnen, sonst kann sie leicht in Aggression umschlagen.

Stier

Das Erdzeichen Stier hat gerade ein besonders starkes Bedürfnis nach Nähe und Gemütlichkeit – und kann dem getrost nachgehen! Schnapp dir deinen Liebsten, kocht euch etwas Schönes und schaut zusammen eine nicht zu anspruchsvolle Serie (oder so). Tatendrang und Disziplin melden sich bei dir schneller zurück, als du ahnst.

Zwillinge

Zwillinge könnten sehr entspannt ins Wochenende gehen, denn sie haben diese Woche nichts liegen bzw. anbrennen lassen. Doch irgendetwas wühlt sie auf ... und sie wissen nicht, was. Ist da vielleicht jemand feinfühliger, als gedacht? Die anstehenden planetarischen Spannungen gehen offenbar auch an dem Luftzeichen nicht spurlos vorbei. Nutze das Wochenende, um dich zu sammeln, deine Routinen zu überdenken und dir über deine Ziele klar zu werden. Tagebuch schreiben kann helfen!

Krebs

Krebsen fällt es am Wochenende schwer, sich klar und verständlich auszudrücken – und zu allem Überfluss ist das Wasserzeichen gerade äußerst empfindsam und dünnhäutig. Eventuell wäre es gut, dir jetzt ein bisschen Me-Time zu gönnen und dich zu verwöhnen. Ansonsten drohen Auseinandersetzungen mit ggfs. nachhaltigen Konsequenzen.

Löwe

Löwen haben gerade Power für zehn! Irgendwie schafft es das Feuerzeichen zur Zeit, allen, die ihm wichtig sind, gerecht zu werden und trotzdem seine Pflichten nicht zu vernachlässigen. Trotzdem solltest du aufpassen, denn auch deine Kräfte sind begrenzt! Also sieh und lass zu, dass sich auch mal jemand um dich kümmert.

Jungfrau

Bei Jungfrauen kommt am Wochenende langsam aber sicher die Erkenntnis an, dass sie sich für dieses Jahr vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen haben. Schon jetzt fühlen sie sich erschöpft und die Dinge wachsen ihnen über den Kopf. Erschwerend hinzu kommt: Jetzt siehst du ein, dass die Menschen in deinem Umfeld eine schwächere Stütze sind, als gedacht ...

Waage

Waagen drohen derzeit in so ein Fahrwasser zu geraten, in dem sie glauben, alles allein machen zu müssen. Stimmt aber nicht, denn du hast ein starkes soziales Netz, auf das du dich verlassen kannst! Nutze das Wochenende, dich daran zu erinnern und unternimm etwas mit lieben, vertrauten Menschen, die dir gut tun. Paare sollten es sich zu zweit gemütlich machen – oder vielleicht mal wieder mit dem Schatz auf ein Date gehen?

Skorpion

Der Skorpion wurde diese Woche an mehreren Stellen gefordert – das macht ihn unzufrieden, denn er hat das Gefühl, nichts hundertprozentig abgeschlossen zu haben. Nutze das Wochenende, um deine Wahrnehmung mit der Wirklichkeit abzugleichen. Sprich mit einer guten Freundin, schreib Tagebuch, reflektiere deine Woche. Dann kannst du kommenden Montag wieder motiviert und aufgetankt starten – anstatt aggressiv und ungeduldig ...

Schütze

Beim Schützen läuft momentan nicht alles so rund, wie gewohnt, und das geht dem Feuerzeichen übertrieben stark auf die Nerven. Push dich am Wochenende nicht zu sehr, versuche, in den kleinen Freuden dein Glück zu finden, und hab Geduld und Nachsicht mit dir selbst – dann kannst du beim nächsten Hoch umso höher steigen!

