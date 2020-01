Horoskop: So wird die Woche vom 27. Januar für dein Sternzeichen

Hui, schon die letzte Januarwoche! Was die für die einzelnen Sternzeichen bringt, verraten wir dir auf der Stelle.

Horoskop: So wird deine Woche vom 27.01. bis 02.02.2020

Steinbock

Lust und Liebe

Das wird eine tolle Woche für alle Singles. Venus bietet in Sachen Kontakten grünes Licht auf allen Ebenen. Erotische Highlights und heiße Emotionen bringen auch Paare schnell in Fahrt und ermöglichen eine Frischekur für die Beziehung.

Beruf und Finanzen

Du hast ein sehr gutes Gespür für alles Kreative. Venus inspiriert dich und bringt dir geniale Einfälle. Zudem präsentierst du dich selbstbewusst und zeigst den anderen, dass deine Statements richtig und authentisch sind.

Gesundheit und Fitness

Dein sportlicher Ehrgeiz ist kaum vorhanden. Powerplanet Mars ist abwesend, das lässt dich nicht so konsequent auf Bewegung setzen wie sonst. Gönn dir ruhig eine entspannte Phase und genieße deine Ruhe.

Wassermann

Lust und Liebe

Singles sind begehrt und haben Glück beim Flirten und Kennenlernen. Paare geben sich feurig und sorgen dafür, dass es in der Beziehung gehörig prickelt. Mars schiebt im Schlafzimmer ordentlich an und bringt erotische Vibes nach Maß.

Beruf und Finanzen

Gut so, vertritt deine Ansichten, denn beste Sterne geben dir Rückendeckung! Das Gute an der Sache ist: Du hast auch allerhand zu bieten. Merkur und Mars bieten zudem beste Aspekte für alles Finanzielle.

Gesundheit und Fitness

Mit der Sonne im Wassermann ist Lebensfreude fast schon garantiert. In Sachen Sport und Fitnesstraining geht es jetzt richtig aufwärts. Auch mental bist du stark. Und du weißt doch, dass positives Denken wie ein Turbo wirkt.

Fische

Lust und Liebe

Venus macht dich anziehend, was Singles auf der Piste für sich nutzen können. Doch Mars läuft quer und so könnte ein neuer Schwarm gleich mit der Tür ins Haus fallen. Paare sollten auf Romantik setzen und Grundsatzdiskussionen aus dem Weg gehen.

Beruf und Finanzen

Mag sein, dass du jetzt schon die besten Ideen des Jahres hast. Bei Vorgesetzten kommst du sehr gut an und wichtige Geldgeber hören dir zu. Im Job schaffst du es, ein fähiges Team um dich herum zu bilden.

Gesundheit und Fitness

Venus und Jupiter versorgen dich mit einer sehr positiven Grundhaltung und mehr Zuversicht. Deinen Alltag meisterst du jetzt mit großer Begeisterung. Trotzdem relaxt du auch gern und lehnst dich nach Feierabend bewusst zurück.

Widder

Lust und Liebe

Deine Sterne sorgen für Schwung und Zuversicht. Du bist unternehmungslustig und brauchst jetzt einen Partner, der mitzieht. Es klappt optimal, weil Erotikplanet Mars für sexy Anziehungskräfte sorgt. Auch Singles spüren das auf der Piste sofort.

Beruf und Finanzen

Du kommst in Sachen Kommunikation und Networking richtig in Fahrt. Wenn du Kunden werben sollst, bist du unschlagbar – finanzielle Vorteile sind greifbar. Merkur schiebt dich an und macht dich schnell und überzeugend. Im Team beweget du besonders viel.

Gesundheit und Fitness

Dank der guten Mars-Einflüsse verfügst du über viel Biss und große Lust auf Action. Du legst im Fitnesscenter einen Zahn zu. Auch beim Skifahren und Snowboarden ist die eine oder andere Extra-Abfahrt drin.

Stier

Lust und Liebe

Singles haben Lust auf Romantik und Liebe. Und es sieht auch richtig gut aus, weil Glücksplanet Jupiter mit im Spiel ist. Auch bei Paaren ist frischer Wind angesagt, die Beziehung lässt sich dank Venus festigen.

Beruf und Finanzen

Positive Sterne stärken deine Position im Job und bringen dir Anerkennung und Aufstiegschancen. Im Moment bist du zudem ausgesprochen kreativ. Du kommst weiter – und finanziell lohnt sich das auch. Das ist eine richtig gute Woche.

Gesundheit und Fitness

Jupiter und Saturn verleihen dir viel Selbstvertrauen und Stabilität. Du hast nun eine gute Phase, um mit Disziplin kontinuierlich an einer besseren Kondition zu arbeiten. In deiner Freizeit kommst du schnell zur Ruhe.

Zwillinge

Lust und Liebe

Im Moment fehlen die glücklichen Vibes, um Singles auf der Piste erfolgreich zu machen. Deine sonst so kontaktfreudige Art könnte nun falsch verstanden werden. Auch bei Paaren wird es nötig sein, verständnisvoll miteinander umzugehen.

Beruf und Finanzen

Deine Strategien sind gut und die Zukunftsplanung entwickelt sich nach Maß. Dennoch sorgt Venus für Unruhe, der Teufel sitzt bei kreativen Arbeiten im Detail. Schau bei neuen Aufgabenstellungen ganz genau hin.

Gesundheit und Fitness

Deine Sterne empfehlen dir eine Woche, in der du Relaxen großschreiben solltest. Entspann in der Badewanne, buch mal einen Extratermin im Beautysalon und nimm dazu noch viel frische und vitaminreiche Kost zu dir.

Krebs

Lust und Liebe

Venus verwöhnt Singles mit glücklichen Tendenzen, die sie der Liebe nahebringen. Beim Daten lassen prickelnde Gefühle nicht lange auf sich warten. Paare bauen neues Vertrauen auf, Romantik und Zärtlichkeit festigen ihre Bindung.

Beruf und Finanzen

Venus liefert tolle Ideen und verbessert das Teamwork. Jetzt hast du Lust, kreativ zu sein, und bist hoch motiviert. Und das lohnt sich! Auftrags- und Verkaufszahlen steigen, finanzielle Planungen sind tragfähig. Extras sind drin.

Gesundheit und Fitness

Bei Meditation, Yoga oder einem ausgedehnten Spaziergang erholst du dich schnell. Du brauchst nun eher Ruhe oder zumindest Sportarten, die du allein ausführen kannst. Schlaf als Erholungsquelle tut dir besonders gut.

Löwe

Lust und Liebe

Singles sind aktiv auf der Suche und durchforsten Flirtportale und Clubs. Sie kommen in Kontakt, lassen sich aber mit dem Verlieben noch Zeit. Paare packen gemeinsame Projekte an und mögen es auf erotischer Ebene rasant.

Beruf und Finanzen

Im Moment ist im Business viel Ellbogeneinsatz gefragt und deine Konkurrenz versucht aufzutrumpfen. Doch wichtige Leute sind auf deiner Seite und du kannst punkten, wenn es um Fairness geht. Auf finanzieller Ebene gilt es, wachsam zu sein.

Gesundheit und Fitness

Mars weckt den Sportler in dir, du hast Lust darauf, deine Fitness zu verbessern. Allerdings bist du auch beim Feiern und dem Lebensgenuss ganz vorne mit dabei. Anstatt Kontrastprogramm wäre etwas mehr Ausgleich besser für dich.

Jungfrau

Lust und Liebe

Venus und Mars sorgen für Beziehungsstress, du und dein Partner führen ein paar Grundsatzdiskussionen. Drama ist angesagt, auch Eifersucht ist möglich. Doch du kannst gut damit umgehen. Singles brauchen aber eine Datingpause.

Beruf und Finanzen

Du weißt genau, wo im Business die Chancen liegen. Du bist klug und zugleich solide genug, um Innovationen sinnvoll umzusetzen. Auf finanzieller Ebene sieht es gut aus, deine finanziellen Konzepte sind langfristig tragfähig.

Gesundheit und Fitness

In der Stille kannst du jetzt am besten relaxen. Sich einfach mal vom Großstadtrummel oder allen Verpflichtungen auszuklinken und den eigenen Gedanken zu folgen: Es gibt gerade nichts Schöneres für dich.

Waage

Lust und Liebe

Du triffst spannende Leute, flirtest online und bist einer Liebelei nicht abgeneigt. Sonne und Mars fördern lustvolle Gefühle. Das spüren auch Paare, die ihrem Gefährten zeigen, dass sie Lust auf mehr Sex und prickelnde Gefühle haben.

Beruf und Finanzen

Gute Aussichten auf geschäftliche Vorteile motivieren dich bei der Arbeit, denn Finanzplanet Merkur läuft hervorragend. Du kannst dich und deine Ideen prima verkaufen, Podiumsdiskussionen oder Produktpräsentationen verlaufen erfolgreich.

Gesundheit und Fitness

Sonne und Mars liefern genau die Vibes, die du brauchst, um so richtig in Fahrt zu kommen. Du bist gut drauf, haust im Fitnesscenter kräftig auf den Sandsack und tanzt in so manchem Club noch bis in den Morgen hinein.

Skorpion

Lust und Liebe

Singles sprechen nun besonders auf romantische Lover an. Wer sich zärtlich und liebevoll gibt, darf näherrücken. Jupiter deutet an: Aus einer anfänglichen Liebelei kann durchaus mehr werden. Paare bringen frischen Wind in die Beziehung.

Beruf und Finanzen

Du bist nun spitze, wenn es um engagiertes Arbeiten und das Aufgreifen lukrativer Chancen geht. Beim Geldausgeben ist allerdings Vorsicht angesagt, denn Merkur läuft nicht optimal und kann dich zu unnötigen Ausgaben verleiten.

Gesundheit und Fitness

Venus macht Lust, zu relaxen und sich intensiv zu pflegen. Je mehr du nun auf Wellness setzt, desto besser geht es dir. Tipp: Als Energiequelle dient dein persönliches Element Wasser.

Schütze

Lust und Liebe

Venus und Mars bieten in Sachen Liebe eine echte Achterbahnfahrt. Singles baggern gern potenzielle Kandidaten an, doch nach der ersten Begeisterung folgen schon wieder Zweifel. Paare sind sensibel und schnell beleidigt.

Beruf und Finanzen

Im Moment bist du so richtig offen und bereit für neue Projekte. Merkur und Mars machen dich flexibel und ideenreich ohne Ende. Jetzt kannst du beim Aushandeln von Preisen und Konditionen mehr erreichen. Tritt ruhig selbstbewusst auf!

Gesundheit und Fitness

Mars macht dich agil. Das ist eine tolle Woche, in der du über viel Drive verfügen. Sport und Action im Alltag bewirken ein sagenhaftes Körpergefühl. Beim Sport verbesserst du deine Performance, dein Leistungsbarometer ist hoch.

