Der astrologische Supermonat Juni proudly presents: Das Himmelsspektakel des Jahres, die ringförmige Sonnenfinsternis am 10. Juni. An diesem Tag haben wir es wie alle vier Wochen mit einem Neumond zu tun, das heißt, der Mond schwebt zwischen Sonne und Erde und zeigt uns seine Schattenseite. Die Besonderheit der Neumondphase in diesem Monat besteht allerdings darin, dass sich der Mond einen sogenannten "Drachenpunkt" passiert, also einen Punkt, der annähernd auf der Verbindungslinie zwischen Erd- und Sonnenmittelpunkt liegt. Unser Trabant schiebt sich aus unserer Sicht so vor die Sonne, dass er sie verdunkelt – weil er relativ weit von der Erde entfernt ist, allerdings nur zu 89 Prozent. Die Neumondscheibe erscheint uns zu klein, um die Sonne komplett zu verdecken. Deshalb bildet sich um die dunkle Mondscheibe ein strahlender Sonnenring und wir sprechen von einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Sowohl Sonne als auch Mond befinden sich zu dieser Eklipse im Tierkreiszeichen Zwillinge.

Zwar können wir das Spektakel von Deutschland aus nur in seiner partiellen Phase beobachten, doch spurlos vorbei geht es an uns trotzdem nicht. Beginnend um 9.12 Uhr erreicht die Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt um 11.42 Uhr. Zu dieser Zeit werden wir in Deutschland wahrnehmen können, dass sich der Himmel verfinstert und die Sonne an Strahlkraft einbüßt. Je nördlicher wir uns befinden, umso stärker werden wir es merken: In Hamburg verdunkelt sich die Sonne um 17,4 Prozent, in Stuttgart nur um 8,6 Prozent.

Astrologie: "Schwarze Sonne" bietet Chance zur Selbsterkenntnis

In der Astrologie nennt man eine Sonnenfinsternis auch "Schwarze Sonne" und verknüpft damit die Chance, innezuhalten und zu reflektieren, um das eigene Leben umzugestalten, neu auszurichten und positive Veränderungen anzugehen. Wie sich die ringförmige Sonnenfinsternis im Juni auf dein Sternzeichen auswirkt, erfährst du in unserer Bildergalerie.

