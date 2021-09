Da ist es schon wieder so weit: Am 27. September wird Kommunikationsplanet Merkur rückläufig, und zwar im Luftzeichen Waage. Bis zum 18. Oktober erscheint es uns (Erdenbewohner:innen), als würde Merkur rückwärts seine Bahnen ziehen – und das kann sich nach Meinung von Astrolog*innen mitunter merklich auf unser Leben auswirken (weitere Infos dazu, wie so ein rückläufiger Merkur zustande kommt und was das generell für uns bedeutet, erfährst du in unserem Artikel).

Vor allem im sozialen Miteinander kann es bei rückläufigem Merkur leichter als sonst zu Störungen, Missverständnissen und "Herausforderungen" kommen. Um dem entgegenzuwirken, können wir uns in dieser Zeit gezielt um Geduld, Aufmerksamkeit und Nachsicht im Umgang mit anderen bemühen. Was natürlich leichter gesagt, als getan ist – denn laut Astrolog:innen kann der rückläufige Merkur auch unseren Verstand beeinträchtigen und uns einen klaren, vernünftigen Blick auf die Welt erschweren.

Doch nun genug der Allgemeinsätze: Was der rückläufige Merkur für dein Sternzeichen bedeutet und wie du am besten damit umgehst, erfährst du in unserer Galerie.

