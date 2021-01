Mindestens anderthalb Meter Abstand lautet eine wichtige Corona-Regel. Das fällt einigen Menschen schwer. Nicht so diesen Sternzeichen, die eher als menschenscheu gelten und sich ohnehin in ihren eigenen vier Wänden am sichersten fühlen.

Das Coronavirus beeinflusst nicht nur den Alltag, sondern auch das Vokabular. Social distancing gehört zu den prägnantesten Begriffen. Wir sind aufgefordert, Distanz zu unseren Mitmenschen zu halten. 1,5 Meter mindestens, am besten ist der körperliche Kontakt ganz zu vermeiden, um sich nicht anzustecken. Im Kampf gegen Corona gilt Social distancing als erfolgversprechend. Diesen Sternzeichen fällt es leicht, sich daran zu halten, denn sie gelten als besonders menschenscheu.

Krebs (22.06. - 22.07)

Es dauert seine Zeit, bis man als Außenstehender die harte Krebsschale geknackt hat. Heraus kommt dann aber ein einfühlsamer Begleiter, der sich bei seinen Vertrauenspersonen öffnen kann und seine Gefühlswelt mit ihnen teilt. Bis es so weit ist, gibt sich der Krebs jedoch verschlossen und schüchtern, fast schon introvertiert. Vor Veränderungen hat ein Krebs Angst, dann zieht er sich am liebsten in seinen Panzer zurück. Der Ort, an der er flieht, muss Ruhe, Wärme und Geborgenheit ausstrahlen – zum Beispiel sein Zuhause.

Jungfrau (24.08. - 23.09)

Eine Jungfrau steht nicht gern im Mittelpunkt. Wenn andere in der Runde große Reden schwingen, steht die Jungfrau in sicherer Distanz und beobachtet das Treiben aus der Ferne. Jungfrauen sind von starker Unsicherheit geprägt. Anstatt ihr enormes Wissen zu teilen, behalten sie ihre Kenntnisse lieber für sich. Auch bei Problemen oder Krisen sind diese Sternzeichen am liebsten auf sich alleine gestellt. Sie brauchen Sicherheit, die sie dann nur bei sich selbst finden.

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Skorpione sind keine Smalltalk-Künstler. Lieber ducken sie sich weg oder wechseln die Straßenseite, um ihr Gegenüber nicht grüßen zu müssen. Der Skorpion ist per se menschenscheu. Deswegen wirkt er auf andere oft distanziert und geheimnisvoll. In Wirklichkeit sind Skorpione jedoch unsicher und schüchtern, was im Idealfall niemand merken soll. Menschenaufläufe sind nichts für einen Skorpion – in solchen Momenten fühlt er sich regelrecht erschöpft.

Verwendete Quelle: miss.at