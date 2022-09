Manche Menschen wirken schon als Kinder reif und weise, andere bleiben bis ins hohe Alter in ihrem Wesen wie ein Kind. Für welche Sternzeichen typischerweise letzteres gilt, liest du hier.

Menschen verändern sich im Laufe ihres Lebens, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Als Kinder sind wir meist neugierig, unbefangen, wollen niemandem etwas Böses und können uns über Kleinigkeiten wie einen Löffel oder ein Kaninchen wahnsinnig freuen und wundern. Wir sind egozentrisch und leben unsere Emotionen ungefiltert aus. Mit zunehmender Erfahrung werden wir üblicherweise reifer, abgebrühter, klüger, selbstbewusster und rücksichtsvoller – manchmal auch besorgter, vorsichtiger und ängstlicher. Unsere kindlichen Eigenschaften wie Neugier, Unbefangenheit und die Fähigkeit, uns zu wundern, treten meist in den Hintergrund oder bilden sich zurück. Bei einigen Menschen allerdings weniger als bei anderen. Folgende Sternzeichen bewahren sich typischerweise viele ihrer kindlichen mentalen Eigenschaften bis ins hohe Alter.

Forever young oder doch ein Oldie? Unser Quiz verrät dir, ob du auch mental so alt bist, wie du dich fühlst!

Horoskop: Diese Sternzeichen bleiben mental ihr Leben lang jung

Wassermann

Wassermänner werden oft schon als Träumer geboren – und die meisten bleiben es, bis sie alt und erfahren sind. Ihr Ideenreichtum und Erfindergeist sind nahezu grenzenlos und unerschöpflich – und reichen locker für ein ganzes Leben.

Krebs

Kinder leben ihre Emotionen in der Regel offen und ehrlich aus – und das Gleiche gilt für viele Erwachsene mit dem Sternzeichen Krebs. Zwar gehen sie dabei nicht ganz so unreflektiert und unbeherrscht vor wie Kinder. Doch sie nehmen sowohl ihre eigenen Gefühle als auch die ihrer Mitmenschen ebenso wahr und ebenso ernst, wie es Kinder meist tun.

Waage

Waagen sind die größten Optimisten und Idealisten. Egal, wie viel Mist sie erleben, sie bewahren sich ihren Glauben an das Gute als Antrieb und Kraft. Manche würden vielleicht sagen, kindlich naiv – aber ist es nicht eher weise, an das zu glauben, was uns Kraft gibt ...?

Schütze

Schützen haben ein besonderes Talent dafür, sich für alles zu begeistern und sich selbst über die kleinsten Kleinigkeiten wie ein Kind zu freuen. Das Feuerzeichen reizt grundsätzlich alles, was neu ist, am liebsten hat es immer Abwechslung und Action. Zudem sehen Schützen in allem ein Spiel und haben stets Spaß an dem, was sie tun.