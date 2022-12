Astrologisch gesehen stehen einige Planeten gerade absolut günstig, um tiefe Herzenswünsche und Visionen ins Universum zu senden.

Es liegen aktuell gute Schwingungen in der Luft, die dafür genutzt werden sollten, die eigenen Vorstellungen von der Zukunft in Gedanken zu gießen und ins Universum zu schicken. Wir verraten dir, welche Sternzeichen von der hohen Frequenz besonders profitieren.

Fische: Gefühle sortieren und das Herz öffnen

Jupiter befand sich fast während des gesamten Jahres im Sternzeichen Fische. Dort wird er auch noch in dieser Woche verweilen, bis er in das Tierkreiszeichen Widder wandert. In dieser Zeit werden noch einmal die kreativen und romantischen Fähigkeiten intensiviert. Während dieses Abschnitts ist es für das Sternzeichen sehr entscheidend, die Gefühlswelt zu sortieren und sich klarzumachen, was das Herz wirklich will.

Eine gute Orientierung kann dabei die eigene Zufriedenheit mit sich selbst sein. Stell dir die Frage, ob du mit dir wirklich schon so weit im Reinen bist. Wenn du diese Frage mit "Ja" beantworten kannst, bist du auch bereit, dein Herz für jemand anderen zu öffnen und das Fundament für eine tiefe Bindung zu legen.

Wassermann: Karmische Prozesse ankurbeln

Wenn Saturn im Wassermann steht, bedeutet das für das Tierkreiszeichen: Wünsche konkretisieren und mittels Gedankenkraft ins Universum schicken. Denn der Planet steht übergeordnet für karmische Prozesse und die Aufgaben unseres Lebens.

Solltest du gerade offene Fragen im beruflichen Kontext haben, ist der Saturn der geeignete Wegweiser. Seine Kernkompetenzen konzentrieren sich auf Verantwortung, Verpflichtungen, Klarheit und Struktur. Jetzt ist also der geeignete Moment, um herauszufinden, wie du dich in deiner Welt positionieren möchtest.

Steinbock: Gefühlstechnisch über seinen Schatten springen

Wenn du jetzt Samen pflanzt, werden sie bald Früchte tragen – metaphorisch betrachtet. In Liebesdingen hat der Steinbock dank Venus in seinem Sternzeichen nämlich gute Karten auf einen Hauptgewinn. Das setzt allerdings voraus, dass du deine empfindsame Seite zeigst und dein unnahbares Verhalten beiseitelegst.

Dein Gegenüber kann nämlich keine Gedanken lesen und wünscht sich auch etwas Eigeninitiative. Versuch also, deine Gefühle nach außen zu tragen und deinen weichen Kern zu zeigen. Meistens resultiert deine Zurückhaltung nämlich aus einer Angst vor Verletzung – die brauchst du allerdings jetzt nicht zu haben.

Verwendete Quellen: solaris-horoskop.de, astrology.com