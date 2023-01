Woran erkennt man eigentlich Menschen mit narzisstischen Zügen? Diese Sternzeichen können es dir sagen.

Narzisst:innen auf den ersten Blick zu erkennen, ist teilweise nicht einfach. Oft verbergen sie ihre Eitelkeit und übertünchen ihren Narzissmus mit Charme. Doch wenn man genau hinsieht, gibt es ein paar Sternzeichen, die anfällig für diese Verhaltensweise sind. Und während manche ihren Narzissmus ablehnen, können andere Sternzeichen gute analytische Fähigkeiten entwickeln, um diese narzisstischen Tendenzen zu identifizieren. Hier sind drei Tierkreiszeichen, die besonders geeignet sind, um narzisstische Verhaltensweisen zu erkennen.

Stier

Stiere sind sehr sensibel und aufmerksam, was bedeutet, dass sie gut in der Lage sind, subtile Veränderungen im Verhalten anderer Menschen zu bemerken. Sie neigen auch dazu, sehr analytisch über Situationen nachzudenken, und haben eine natürliche Neigung dazu, das Verhalten anderer Menschen zu analysieren. Dies macht den Stier zu einer:einem idealen Kanditat:in für die Enttarnung narzisstischer Personen.

Krebs

Krebse haben eine starke emotionale Intelligenz und neigen dazu, angstfrei und selbstbewusst über Emotionen zu sprechen. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sein können, die Gefühle anderer Menschen problemlos zu lesen und deren Handeln besser zu verstehen. Mit dieser Gabe können Krebse narzisstische Verhaltensweisen leichter identifizieren als andere Sternzeichen.

Skorpion

Skorpione sind bekannt für ihre Fähigkeit, tief in die Seele einer Person blicken zu können – etwas, was sich beim Erkennen narzisstischer Tendenzen in anderen Personen als hilfreich erweist. Obwohl Skorpione manchmal den Anschein haben, als ob sie nur an oberflächlichen Gesprächen interessiert wären (was auch teilweise stimmt), haben Skorpione auch großes Interesse an den Lebensgeschichten anderer Menschen. Das hilft ihnen häufig bei der Identifikation von Narzissmus.

Jedes Tierkreiszeichen hat Eigenschaften, die es für die Erkennung von Narzissmus prädestinieren könnten – es gibt kein perfektes Rezept für das Entlarven narzisstischer Personen. Andersrum gilt dasselbe: Narzisstische Züge können in allen Sternzeichen schlummern – mal mehr, mal weniger ausgeprägt.

verwendete Quellen: solaris.de, Brigitte.de, astrolgy.com