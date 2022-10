von Mara Rehfisch Der November nähert sich schnellen Schrittes und mit ihm ein astrologischer Neuanfang, der besonders für drei Sternzeichen im Zeichen der Veränderung steht.

Der nass-graue November hat etwas Mystisches an sich und das nicht nur aufgrund von Halloween, denn ein Blick in den Astrologie-Kalender verrät: Es sind besonders geheimnisvolle Zeiten, auf die wir zusteuern. Dabei sind es besonders diese drei Sternzeichen, die in dem Monat vor einem Wechsel stehen.

Stier

Der November-Vollmond steht im Zeichen des Stiers. Für dieses Sternzeichen geht es in nächster Zeit nicht nur darum, die letzten Monate zu reflektieren, sondern besonders darum, sich für das Ungewisse zu öffnen. Denn der November verspricht vor allem eins: Veränderung. Während sich die letzten beiden Jahre eher um Erhalt und Sicherheit gedreht haben, muss sich das Tierkreiszeichen jetzt auf viele Erneuerungen einstellen.

Der Vollmond-Tag am 8. November bringt zusätzlich auch die günstige Konstellation von Venus und Uranus mit sich. Eine große Portion Venus-Energie sorgt für einen kleinen Boost in Sachen Liebe und Kommunikation – voller Flirt voraus!

Zwilling

Sollte es in deinem Leben gerade drunter und drüber gehen, liegt das höchstwahrscheinlich an einem: dem Energieplaneten Mars, der ab dem 30. Oktober wieder rückläufig in den Zwillingen wird. Kein Wunder also, wenn du also gerade das Gefühl hast, automatisch in den Energiesparmodus zu schalten.

Obwohl der Mars im normalen Lauf eher deine spontane und energische Seite stärkt, schaltet der rückläufige Mars auch deine Energien in den Rückwärtsgang. Es ist also nicht unüblich, wenn du dich in letzter Zeit lieber noch mal im Bett umdrehst oder dir der Drive für manche Dinge fehlt. Das ist deine Chance, mal wieder richtig herunterzufahren, deine Sinne zu entspannen und dir ein Rundum-Wohlfühlpaket zu gönnen – du verdienst es schließlich auch.

Schütze

Eine Teil-Sonnenfinsternis am 25. Oktober, eine totale Mondfinsternis am 7. November – ein astrologischer Wirbelwind. Die sogenannte "Eclipse-Season", die diese Phase beschreibt, dreht alles nochmal auf links und markiert einen deutlichen Neubeginn.

Auch das längst Verdrängte und Ignorierte meldet sich – dein Unterbewusstsein arbeitet auf Hochtouren, was in Anbetracht des Kommunikationsplaneten Merkurs im Schützen nicht verwunderlich ist. Jetzt ist es allerdings nicht an der Zeit, aus Emotionen heraus zu handeln oder etwas zu überstürzen.

Vielmehr sollte man sich die Zeit nehmen, zu meditieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was in naher Zukunft wirklich sinnvoll ist. Unterstützung bekommst du dabei von der Neumondenergie, die wortwörtlich Licht ins Dunkle bringt. Nutze sie, um dich mich mit Leuten auszutauschen, die sich in einer ähnlichen Lebensphase befinden, das gibt dir einen Push in die richtige Richtung.



