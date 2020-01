Horoskop: Studie zeigt: Diese Sternzeichen hängen noch an ihrem Ex

Die meisten Menschen müssen loslassen lernen. Veränderungen machen nun einmal Angst und Trennungen fühlen sich für viele wie Scheitern an. Dennoch gibt es einige Leute, denen das Loslassen leichter fällt als anderen und natürlich hängt das auch mit unserem Sternzeichen zusammen – wie eine Studie des britischen Online-Händlers "OnBuy" nun sogar belegt.

Das Unternehmen hat insgesamt knapp 2.700 Menschen zu ihrer Einstellung zu ihrem Ex befragen lassen: Hast du noch Gefühle für deinen Ex? Stalkst du deinen Ex vielleicht sogar noch (also folgst ihm z. B. in den sozialen Medien und beobachtest dort, was er so treibt)? Die Antworten wurden mit Bezug auf die Sternzeichen ausgewertet – und die Ergebnisse werden Astro-Fans allenfalls teilweise überraschen ...

Horoskop: Diese Sternzeichen hängen noch an ihrem Ex

Das Sternzeichen, das laut der Umfrage am schwersten loslassen kann, ist das Wasserzeichen Fische (wen wundert's?!). 88 Prozent der befragten Fische gaben an, noch Gefühle für ihren Ex zu haben, 91 Prozent gestanden sogar, ihn zu stalken (wobei die sensiblen Sternzeichen aber sicherlich nie eine Grenze überschreiten ...)

Mit 79 Prozent Stalking-Wahrscheinlichkeit auf Platz 2 der anhänglichsten Sternzeichen liegt das Feuerzeichen Löwe, 72 Prozent der Löwen-Befragten empfinden nach eigener Aussage noch etwas für ihren Ex. Ebenfalls nicht besonders verwunderlich – jedenfalls sicherlich nicht so sehr wie für einen Löwen, dass man sich je von ihm trennen können würde ...

Das drittanhänglichste Sternzeichen ist laut OnBuy-Umfrage das Luftzeichen Waage – 71 Prozent outeten sich als Stalker, 78 Prozent als mit dem Herzen noch beim Ex. Womöglich hängt das Ergebnis damit zusammen, dass sich Waagen generell etwas schwerer tun, sich zu binden, und somit eine Trennung für sie ein wirklich einschneidendes Erlebnis ist. Oder sie spekulieren auf ein bisschen Spaß mit dem Ex-Partner, falls sie Kontakt halten ...

Horoskop: Diese Sternzeichen können am besten loslassen

Die Sternzeichen am anderen Ende der Skala, von denen also in der Studie die wenigsten Befragten angaben, ihren Ex zu stalken oder noch zu lieben, sind natürlich der Abwechslung liebende Schütze (8 Prozent Stalker, 19 Prozent haben noch Gefühle) – überraschenderweise aber auch zwei der für gewöhnlich treuesten Sternzeichen: Skorpion und das Erdzeichen Stier. Vielleicht liegt es an ihrem oft sehr gesunden Selbstvertrauen, ihrem Pragmatismus oder die Befragten hatten alle den Schützen als Mondzeichen – irgendeine Erklärung könnten die Sterne sicher liefern. Und falls du zu den Sternzeichen gehörst, die nur schwer loslassen können: Schau mal in unserer Partnerhoroskop und schnapp dir gleich einen Menschen, der wirklich zu dir passt. Vielleicht kannst du so dem Problem entgehen.