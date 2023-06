Liebeshoroskop Venus im Löwen sorgt bei diesen Sternzeichen im Juni für Schmetterlinge

Liebesgöttin Venus ist gerade in den Löwen gewandert und sorgt für Lebenslust, Leidenschaft und Liebe. Doch welche Sternzeichen dürfen sich ganz besonders auf Kribbeln und Knistern freuen?

Am 5. Juni ist Liebesplanet Venus vom gefühlvollen Krebs in den Leidenschaftlichen Löwen gewandert, wo sie es sich für die kommenden vier Monate bequem macht. Das heißt, uns steht ein Sommer voller Lebensfreude und Liebe bevor, gewürzt mit ein wenig Drama. Venus rückt das Schöne in den Vordergrund, dass wir im Hier und Jetzt genießen dürfen, lässt aber auch die Funken sprühen. Für einige Sternzeichen hält sie einige prickelnde Überraschungen in der Liebe bereit.

Venus im Löwen: Das sind die Sternzeichen, die sich auf die Liebe freuen dürfen

Löwe

Nicht verwunderlich, dass es beim Löwen knistert und funkt, wenn die Venus sich im eigenen Zeichen aufhält. In Partnerschaften kommt wieder Feuer in die Beziehung und das zeigt sich nicht nur im Schlafzimmer. Heiß her kann es auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation gehen. Die Emotionen kochen schon mal über und die ein oder andere kleinere Reiberei ist durchaus möglich, befeuert aber die Leidenschaft umso mehr. Auch Singles dürfen sich ab Mitte des Monats über vielversprechende Flirts freuen.

Widder

Ganz viel Liebe und Harmonie erwartet auch den Widder. Du fühlst dich rundum wohl in deiner Beziehung und verliebst dich gerade jeden Tag nochmal neu in deinen Lieblingsmenschen. Doch auch auf Singles wartet ein Liebesmonat voller Schmetterlinge und vielleicht ist sogar die große Liebe dabei. Dann bloß nicht zögern, sondern ganz fest halten.

Jungfrau

Venus sorgt im Liebesleben der Jungfrau für frischen Wind und belebt eingefahrene Beziehungen wieder neu. Du und dein:e Partner:in harmonieren wunderbar und ihr gebt euch wieder die Aufmerksamkeit, die ihr verdient habt. Kleine Überraschungen und tolle Aktivitäten schweißen euch wieder zusammen und holen euch aus dem Alltagstrott. Das sorgt für ganz viel prickeln und lässt die Liebe wieder sprudeln. Auch Singles dürfen sich auf Bekanntschaften freuen, aus denen vielleicht sogar mehr werden könnte. Also raus mit dir ins bunte Leben!