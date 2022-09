Horoskop: Vollmond am 10.9.2022 3 Sternzeichen, die von dem Vollmond am 10. September besonders profitieren

von Rike Andresen Am Samstag, den 10. September beflügelt der Vollmond die Tierkreiszeichen mit seiner kosmischen Energie. Besonders drei Sternzeichen werden davon besonders profitieren.

Am Wochenende ist es wieder so weit: Der Mond erreicht seinen Höhepunkt und erstrahlt in voller Pracht am dunklen Sternenhimmel. Das ist für uns Menschen nicht nur schön anzusehen – es wirkt sich auch auf die Gemüter der Sternzeichen aus.

Horoskop: Vollmond am 10.9.2022 – für 3 Sternzeichen erfüllt sich jetzt ein Traum

Zwar werden alle Tierkreiszeichen den kosmischen Einfluss des Vollmondes ab dem 10. September spüren, doch drei von ihnen werden besonders von ihm beglückt. Träume und Visionen werden in Erfüllung gehen, Neuanfänge werden glücken und Beziehungen werden sich verbessern, sagt das Vollmondhoroskop voraus. Auf welche drei Sternzeichen sich diese Aussagen beziehen und was die Sterne noch für die auserwählten Tierkreiszeichen bereithalten, erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Horoskop