Jede Woche hat die Chance, eine richtig gute zu werden. Laut Horoskop können sich einige Sternzeichen ganz besonders freuen. Denn für sie stehen die Sterne richtig gut.

Es gibt sie, die Wochen in denen es irgendwie gar nicht laufen will und in denen sich alles mühsam und steinig anfühlt. Und dann gibt es jene, in denen man sich super fühlt, alles seinen Gang geht und sich fügt. In denen tolle Erlebnisse warten, Leichtigkeit herrscht und wir einfach das Leben genießen können. Laut Sternenkonstellation hat die kommende Woche vor allem für diese drei Sternzeichen das Potenzial, genau so eine tolle Woche zu werden.

Drei Sternzeichen, denen das Glück ab dem 19.6. zur Seite steht

Waage

Es geht wieder los, liebe Waage: Volle Kraft voraus gilt für die kommende Woche, denn Mars steht perfekt zu deinem Zeichen und verleiht dir Kraft und Stärke. Neue Dinge ausprobieren, einen kompletten Neustart wagen oder einfach nur mal aus dem Trott ausbrechen – danach steht dir aktuell der Sinn und du hast Lust dich zu verwirklichen, auch wenn dir das vielleicht viel mehr Einsatz und Energie abverlangt als gewöhnlich, aber es zahlt sich eben auch aus. Unterstützung bekommst du dabei von Sonne, Merkur und Venus, die deine Erfolgschancen noch erhöhen.

Widder

Die Sterne meinen es richtig gut mit dem Widder in der Woche ab dem 19.6. und stellen dir Merkur, Venus und Mars an die Seite. Die drei Planeten sorgen für eine wunderbare, einnehmende Aura, mit der du alles erreichen kannst, was du dir wünschst und andere gekonnt von deiner Meinung und deinen Ideen überzeugst. On Top versorgt Mars dich mit seiner ganz besonderen Energie, die in Kombination mit deiner Ausstrahlung die beste Voraussetzung ist, um strahlend die neue Woche zu begrüßen und sich einfach darauf zu freuen, was sie für dich bereithalten wird. Es kann nur gut werden.

Krebs

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Daher können sich alle Krebse schon jetzt auf die Mitte der kommenden Woche freuen, denn ab Mittwoch befindet sich die Sonne im eigenen Zeichen und hat eine große Portion Glück im Gepäck. Tage voller Harmonie, Zärtlichkeit und vor allem Verbundenheit mit all deinen Lieben kommen auf dich zu. Familie, Freunde und ein geselliges Miteinander stehen jetzt im Fokus und du genießt dein "kleines Dorf" ganz besonders. Tolle Gesellschaft und gemütliches Zusammensein lädt deine Akkus auf und schenkt dir neue Kraft.