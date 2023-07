Glückspilze Welche Sternzeichen haben ab 24.7. die beste Woche?

Im Universum tut sich einiges und die Karten werden neu gemischt. Doch für welche Sternzeichen wird die kommende Woche laut Horoskop besonders gut? Wir verraten dir, ob deines dabei ist.

Nachdem die Sonne nun einen Monat lang im emotionalen Krebs verweilt hat, ist sie jetzt in den feurigen Löwen gewandert. Für uns alle bedeutet das nun ganz viele positive, lebensbejahende Energien. Welche Sternzeichen besonders gut in die Löwe-Saison starten, verraten wir dir hier.

Diese Sternzeichen dürfen sich auf die beste Woche ab 24.7. freuen

Zwilling

Herzlichen Glückwunsch, lieber Zwilling, du darfst dich auf eine tolle Woche freuen. Dein Herrscherplanet Merkur steht günstig, genau wie Liebesplanet Venus und die Sonne. Was das bedeutet? La dolce Vita wartet auf dich: Liebe, Lebensfreude, Leichtigkeit. Nichts kann deine Stimmung trüben. Mit voller Energie und bester Laune startest du in die kommende Woche und genießt das Leben in vollen Zügen. Zum Wochenende wird es zwar etwas ruhiger, dennoch profitierst du die ganze Woche von den Energien der Planeten, die sich auch positiv auf Projekte im Job auswirken. Freu dich auf eine Woche voller Schwung, Elan und innerer Antriebskraft.

Krebs

Krebse sind auf Erfolgskurs. Mars bringt jetzt deine ehrgeizige und selbstbewusste Seite zum Vorschein und stärkt im Job oder bei der Umsetzung von Vorhaben. Das bringt dich gut voran und deinen selbstgesteckten Zielen einen großen Schritt näher. Die Arbeit wird gesehen und wert geschätzt, dein Engagement zahlt sich aus. Wichtig ist nur, dass du bei all dem Fleiß auch ein bisschen auf dich achtest und dir schöne Pausen gönnst, die dir gut tun und die deine Akkus wieder aufladen. Dann steht einer erfolgreichen Woche nichts im Weg. Die Disziplin und den Antrieb alles zu schaffen, was du dir vornimmst, hast du.

Steinbock

Das Universum ist in der kommenden Woche für den Steinbock in Spendierlaune und vor allem Merkur, der Herrscher der Verbindungen und Kommunikation konzentriert sich ganz auf dich. Es wird sich die ein oder andere Chance ergeben, die du nutzen solltest: Also ruhig die Augen offen halten. Aber auch Jupiter, Mars, Saturn Uranus und Neptun stehen wunderbar zu deinem Zeichen. Du hast allen Grund zur Freude: Der Kosmos badet dich in Glück. Jetzt musst du nur noch entscheiden, was auf deinem Wunschzettel stehen soll. Bessere Sterne kann man wirklich kaum haben.

Quellen: Brigitte Horoskop, sodiac.de